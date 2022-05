Người trúng Jackpot của Vietlott tại Đà Nẵng làm từ thiện gần 3 tỷ đồng

Ngày 12/5/2022 tại Thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 1 cho ông V.C đến từ Đà Nẵng, đã trúng giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 92,5 tỷ đồng. Đây là khách hàng thứ 11 trúng thưởng Jackpot tại Thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) đã tiếp nhận tấm vé từ ông V.C. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định ông V.C đã trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) thứ 00714 ngày 23/4/2022 với trị giá giải thưởng là 92.575.628.850 đồng.

Chiếc vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 62 Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Ông V.C đến từ Đà Nẵng, đã trúng giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 92,5 tỷ đồng.

Ông V.C chia sẻ với thói quen mua vé số Vietlott nhiều năm nay, ông không chọn những con số quen thuộc vì tin tưởng vào sự may mắn trời cho. Vào ngày 23/4/2022, ông mua hai vé tự chọn mỗi vé 10 nghìn đồng theo thói quen. Sang ngày hôm sau khi biết tin tại thành phố Đà Nẵng có khách hàng may mắn trúng thưởng, ông dò lại chiếc vé mình đã mua thì phát hiện bộ số trên vé trùng với bộ số kết quả của sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 00714. May mắn hơn nữa là chiếc vé còn lại của ông cũng trúng giải ba trị giá 50 nghìn đồng.

Với giá trị giải thưởng lần này, ông V.C thực hiện nộp thuế hơn 9,2 tỷ đồng vào ngân sách Thành phố Đà Nẵng (10% tiền trúng thưởng trên 10 triệu đồng sẽ được nộp thuế tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng theo quy định).

Người trúng Jackpot tại Đà Nẵng trao quà từ thiện

Trong buổi lễ trao giải, ông V.C đã trích ra 2,9 tỷ đồng từ số tiền trúng thưởng để ủng hộ các chương trình an sinh xã hội như: 2 tỷ đồng cho chương trình “Hướng về Trường Sa; 500 triệu đồng để xây dựng trường học tại Bình Định; 400 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà đã được trao tặng đến các hoàn cảnh khó khăn tại các điểm bán hàng Vietlott ở Đà Nẵng./.