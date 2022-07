(TBTCO) - Sự bùng nổ lưu lượng khách du lịch tại NovaWorld Phan Thiet càng nâng cao hiệu quả kinh doanh các dòng sản phẩm thương mại như shophouse ven biển, Boutique shoptel cũng như Shop Villa Golf.

Travel blogger rủ nhau check in ở thành phố biển Phan Thiết xinh đẹp

Thừa hưởng điều kiện tự nhiên thuận lợi với hơn 300 ngày nắng trong một năm, cùng khí hậu dễ chịu và nhiều bãi tắm đẹp, Phan Thiết luôn nằm trong top những nơi đáng để trải nghiệm du lịch biển. Nhất là khi có sự xuất hiện của Siêu thành phố biển NovaWorld Phan Thiet, nơi đây thu hút đông đảo các tín đồ du lịch check in “nườm nượp”.

Boutique shoptel – điểm check in phong cách Địa Trung Hải đúng phong cách Hà Trúc.

Còn trong trải nghiệm NovaWorld Phan Thiet của travel blogger Hà Trúc, điều làm cô nàng nhớ nhất ở đây chính là không gian nghỉ dưỡng cực ấn tượng của biệt thự Florida mang sắc màu tươi sáng cùng những dãy shophouse vừa xinh đẹp vừa sầm uất với sự “góp mặt” của các thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, cô nàng rất yêu thích Boutique shoptel – điểm check in mang phong cách Địa Trung Hải rất đúng phong cách Hà Trúc.

Không nằm ngoài xu hướng, Coemtrendy Khánh Linh cũng tranh thủ “oanh tạc” ở “tất tần tật” các tọa độ đình đám tại NovaWorld Phan Thiet bằng một bộ ảnh đậm chất fashionista.

Coemtrendy Khánh Linh có một bộ ảnh đậm chất fashionista tại NovaWorld Phan Thiet.

Đáng chú ý, Fashionista Khánh Linh còn sở hữu hẳn một second home ven biển tại dự án NovaWorld Phan Thiet. Chia sẻ về lý do đầu tư, cô nàng cho rằng đây là dự án có nhiều dòng sản phẩm thương mại “3 trong 1”, vừa nghỉ dưỡng như một second home, vừa có giá trị tự khai thác kinh doanh, vừa mang lại cơ hội tăng giá bền vững.

Sản phẩm thương mại ven biển tại NovaWorld Phan Thiet tăng sức hút

Thực tế, tiềm năng sinh lời của các dòng sản phẩm thương mại như shophouse, boutique shoptel hay biệt thự nghỉ dưỡng ven biển luôn gắn liền với sức bật của du lịch. Do đó, những nơi đáp ứng tối đa nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm chút đến những giá trị tinh thần và sức khỏe sẽ thu hút lượng khách du lịch đông đảo cũng như kéo theo nhu cầu giải trí, mua sắm, ẩm thực,... tăng trưởng rất lớn.

Đắt giá nhất phải kể đến dòng Boutique shoptel có sự kết hợp linh hoạt của mô hình kinh doanh các dịch vụ mua sắm (shopping) và lưu trú (boutique hotel). Với kiến trúc độc đáo, Boutique shoptel tại NovaWorld Phan Thiet có thể vận hành linh hoạt từ cửa hàng thời trang, nhà hàng, không gian café lounge ấn tượng đến các loại hình lưu trú đang thịnh hành.

Boutique shoptel tại NovaWorld Phan Thiet mang kiến trúc độc đáo.

Hay dòng sản phẩm Shop Villa Golf cũng là “ngôi sao sáng” trong mắt nhà đầu tư vì thừa hưởng công năng kép vượt trội. Chị Minh Tâm - một nhà đầu tư đến từ Hà Nội cho biết: “Tôi đánh giá cao Shop Villa Golf ở NovaWorld Phan Thiet vì loại hình này rất mới mẻ, khác với một căn villa nghỉ dưỡng khi vào cuối tuần tôi có thể đến nghỉ dưỡng, bên cạnh đó tôi có thể kinh doanh các sản phẩm cao cấp vào các ngày khác – nơi mà dễ tiếp cận dòng du khách thượng lưu đến chơi golf” .

So với những địa điểm nghỉ dưỡng khác, du lịch Phan Thiết – Bình Thuận có ưu thế vượt trội. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, Bình Thuận đón gần 1,9 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt hơn 3.600 tỷ đồng. Hơn thế nữa, Bình Thuận định hướng thu hút đầu tư và phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch..

Bác sĩ Lê Hữu Tài - đại diện nhóm đã đầu tư vào nhiều sản phẩm tại NovaWorld PhanThiết, nhận định khi cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến đây xuống còn 2 giờ lái xe. Đồng thời cao tốc cũng kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành, kích cầu du lịch phát triển mạnh mẽ cũng như góp phần tăng nhiệt thị trường bất động sản du lịch Phan Thiết.

“Tôi và các nhà đầu tư trong nhóm của mình tin tưởng Novaland có thể kiến tạo nên những điểm đến mang tầm vóc quốc tế. Chính vì vậy mà chúng tôi ủng hộ và đầu tư nhiều vào các dự án do Novaland phát triển” – Bác sĩ Tài cho biết./.