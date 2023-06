Nhật Bản giữ lãi suất cực thấp, đồng Yên lao đao trước quyết định của BOJ

(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng sau quyết định vào ngày 16/6, bất chấp lạm phát cao hơn dự kiến, nhằm tập trung vào hỗ trợ sự phục hồi kinh tế mong manh trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu giảm mạnh.

BOJ cho biết: “Có những bất ổn cực kỳ cao đối với nền kinh tế Nhật Bản, bao gồm cả những diễn biến trong hoạt động kinh tế ở nước ngoài và giá cả". Ảnh: Reuters

BOJ duy trì chính sách lãi suất thấp bất chấp áp lực giá cả

BOJ cũng giữ nguyên cam kết "kiên nhẫn" duy trì kích thích lớn để đảm bảo Nhật Bản đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững cùng với việc tăng lương.

Tuy nhiên, với việc giá cả có dấu hiệu ngày càng tăng, các nhà đầu tư đang tập trung vào việc liệu Thống đốc BOJ Kazuo Ueda có đưa ra cảnh báo mạnh mẽ hơn về nguy cơ lạm phát tăng vọt tại cuộc họp báo vào cuối ngày hôm nay, sau cuộc họp về chính sách tiền tệ hay không.

Sự sụt giảm mạnh của đồng Yên, vốn đã nhận được cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki, cũng có thể khiến lạm phát tăng cao và khiến lãi suất cực thấp của BOJ trở thành tâm điểm chú ý.

BOJ đã giữ nguyên dự báo giá tiêu dùng, không bao gồm thực phẩm tươi sống, có thể sẽ chậm lại trong khi thừa nhận những bất ổn khi lạm phát của đất nước đạt mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

"Biến động quá mức là điều không mong muốn và nó sẽ diễn ra ổn định" - Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki nói với các phóng viên ngày 16/6. Đồng thời cho biết thêm rằng, ông mong đợi BOJ hợp tác chặt chẽ với chính phủ để đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững.

Đánh giá của BOJ được đưa ra sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào ngày 14/6 về việc tạm dừng tăng lãi suất khi cơ quan này theo dõi chặt chẽ tác động kinh tế bị trì hoãn của việc thắt chặt tiền tệ trong quá khứ.

Như nhiều người dự đoán, BOJ đã duy trì mục tiêu lãi suất ngắn hạn -0,1% và mức trần 0% đối với lợi suất trái phiếu 10 năm được đặt theo chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC).

Trong khi cảnh báo về những rủi ro đối với triển vọng toàn cầu, BOJ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng, nền kinh tế Nhật Bản đang hướng tới sự phục hồi vừa phải nhờ tiêu dùng phục hồi sau đại dịch.

Lạm phát tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đạt 3,4% trong tháng 4, cao hơn mục tiêu của BOJ trong hơn một năm, giúp thị trường tiếp tục kỳ vọng ngân hàng sẽ loại bỏ YCC vào một thời điểm nào đó trong năm nay.

Nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc hiểu sai các dấu hiệu ban đầu của lạm phát dai dẳng, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm vào ngày 15/6 và báo hiệu khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi chậm sau đại dịch và tăng trưởng 2,7% hàng năm trong quý đầu tiên, với chi tiêu vững chắc của doanh nghiệp và hộ gia đình, làm giảm tác động từ xuất khẩu yếu.

Đồng Yên lao đao trước quyết định của BOJ

Đồng Yên suy yếu gần mức thấp nhất trong 15 năm so với đồng Euro và quanh mức thấp nhất trong 7 tháng so với đồng USD vào ngày 16/6, trước quyết định chính sách được theo dõi chặt chẽ của BOJ, một quyết định được nhận xét là cực kỳ ôn hòa so với các ngân hàng trung ương khác như ECB hay FED.

Nhật Bản giữ lãi suất cực thấp, đồng Yên lao đao trước quyết định của BOJ

Đồng Euro đã sẵn sàng cho tuần tốt nhất kể từ tháng 11 sau khi ECB có quan điểm diều hâu báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất sau khi nâng chi phí vay lên mức cao nhất trong 22 năm chỉ sau một đêm. Điều đó và một loạt dữ liệu kinh tế mềm của Mỹ đã chứng kiến đồng đô la giảm mạnh khi các nhà giao dịch thu hẹp quy mô đặt cược của họ về mức lãi suất của Mỹ sẽ cần tăng cao như thế nào.

Đồng Yên Nhật cuối cùng chỉ cao hơn 0,1%, ở mức 140,09 Yên/USD, sau khi chạm đáy ở mức 141,50 Yên/USD trong phiên trước đó, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

So với đồng Euro, đồng Yên mua lần cuối ở mức 153,40, không xa mức thấp nhất trong 15 năm của ngày 15/6 là 153,685 Yên/EUR. Đồng tiền Nhật Bản cũng được chốt gần mức thấp nhất trong hơn 7 năm so với bảng Anh ở mức 178,34.

Carol Kong - chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia cho biết: “Sự suy yếu lan rộng của đồng Yên Nhật chủ yếu phản ánh kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ đứng vững trong ngày hôm nay và có thể trong những tháng tới về thiết lập chính sách tiền tệ”.

BOJ sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào cuối ngày 16/6 khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, các nhà đầu tư kỳ vọng trung ương sẽ duy trì lãi suất cực thấp.

“Những kỳ vọng về việc không có thay đổi nào tại cuộc họp tháng 6 dường như đã được neo chặt, vì vậy phản ứng của thị trường có thể sẽ ngừng lại trong một kịch bản như vậy” - Gregor Hirt, Giám đốc toàn cầu về đa tài sản của Allianz Global Investors cho biết.

Ở những nơi khác, đồng Euro đứng gần mức cao nhất trong một tháng ở mức 1,0947 đô la, đã tăng hơn 1% vào ngày 15/6 sau quyết định tăng lãi suất từ ECB.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu trong một cuộc họp báo rằng rất có thể sẽ có một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 7 và ngân hàng trung ương vẫn có "cơ sở để trang trải" nhằm ngăn chặn lạm phát cao.

Các nhà kinh tế tại Deutsche Bank cho biết: “Điều ngạc nhiên lớn nhất là việc điều chỉnh tăng dự báo lạm phát năm 2024 và đặc biệt là năm 2025. Kỳ vọng cơ bản của chúng tôi là mức tăng 25 điểm cơ bản cuối cùng vào tháng 7 lên tỷ lệ cuối cùng là 3,75%. Rủi ro rõ ràng vẫn còn ở phía tăng".

Đồng bảng Anh đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm là 1,2794 đô la vào đầu phiên giao dịch ở châu Á, khi các nhà giao dịch tăng cường đặt cược tương tự về việc Ngân hàng Trung ương Anh có khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp thứ 13 liên tiếp vào tuần tới.