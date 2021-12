Nhiều điểm mới trong kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

(TBTCO) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia phải chuyển từ trực tiếp sang kết hợp làm trực tuyến và trực tiếp. Mặc dù phải thay đổi kế hoạch tổ chức nhưng kỳ thi vẫn hứa hẹn những màn tranh tài bất ngờ, đồng thời mang đến nhiều điểm mới hấp dẫn.

Ứng dụng thiết bị máy móc hiện đại nhất

Với chủ đề “nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề”, kỳ thi "Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12: chính thức diễn ra từ ngày 2/12-12/12/2021.

Thí sinh tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia những năm trước. Ảnh: Minh Anh

Để đảm bảo an toàn và phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19, trước mắt kỳ thi tổ chức thi 14 nghề, trong đó 11 nghề thi theo hình thức trực tuyến (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long chủ trì) và 3 nghề thi theo hình thức trực tiếp (do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì).

Một điểm đặc biệt của kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần này là hầu hết các nghề được tổ chức theo phương thức xã hội hóa (10/14 nghề). Đặc biệt hơn, kỳ thi năm nay còn có nhiều điểm mới về cách thức thực hiện.

Theo ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng vụ Kỹ năng nghề (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) cho biết, năm nay kỳ thi ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, đây cũng là bước đột phá trong việc đánh giá kỹ năng nghề Việt Nam.

"Cụ thể, các nghề theo hình thức trực tuyến sẽ ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, công nghệ số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn (big data) để đảm bảo sự kết nối và an toàn; an ninh dữ liệu thông qua kết nối máy tính với mạng internet dưới dự điều khiển của máy tính và ứng dụng các khoa học công nghệ số khác để các thí sinh dự thi có thể làm bài tại nhiều điểm khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được sự đồng bộ về mặt trang thiết bị, cấu hình máy tham gia…"- ông Trường nêu.

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 có sự tham gia của 163 thí sinh đến từ 25 đoàn. Trong đó có 23 đoàn dự thi trực tuyến tại 30 điểm cầu của 17 tỉnh, thành phố. Thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005 (16 tuổi) và thí sinh lớn tuổi nhất sinh năm 1972 (49 tuổi).

Theo ông Trường, lần đầu tiên "siêu máy tính" được sử dụng tại một kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia với tốc độ xử lý rất cao, bộ chip đời mới nhất, dung lượng, đường truyền lớn, cũng sẽ nhanh nhất để thí sinh thuận lợi hơn trong quá trình làm bài và gửi bài thi vì có thí sinh sẽ làm bài thi kéo dài tới 18 tiếng. Đặc biệt, quá trình thi, giám sát, đánh giá, chấm điểm sẽ được xử lý bởi công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn… những giải pháp này chỉ có "siêu máy tính" mới đảm bảo được.

Ông Trường cho rằng, việc ứng dụng công nghệ cũng như mở rộng độ tuổi thí sinh tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia sẽ góp nâng tầm kỳ thi. Qua đó, nâng cao trình độ, kỹ năng của chính người lao động. Người lao động sẽ có cơ hội trải nghiệm, cập nhật những kỹ năng mới nhất của tay nghề thế giới.

Bên cạnh đó, đề thi trong kỳ thi năm nay được cập nhật các kỹ năng, công nghệ đỉnh cao, tiên tiến nhất. Độ khó, độ phức tạp của đề thi không khác gì với đề thi khu vực Asean và thế giới. Đây là bước tập dượt để lọc các thí sinh giỏi tham gia các kỳ thi kỹ năng nghề khu vực và quốc tế.

Lần đầu tiên thi kỹ năng nghề trong ngành hầm lò

Ông Ngô Xuân Quang - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, đây lần đầu tiên ngành than góp mặt trong kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia với 3 kỹ năng là: kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò.

Đây là những kỹ năng nghề lần đầu tiên được tổ chức tại một kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia dành cho người lao động làm việc trực tiếp trong mỏ hầm lò. Thông qua kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia, ông Quang kỳ vọng không chỉ tạo không khí thi đua mà còn là cơ hội nâng cao trình độ và năng suất lao động.

Ông Quang cho biết, hội đồng thi số 5 do trường Cao đẳng Than - Khoáng sản chủ trì, hầu hết các thí sinh dự thi tại hội đồng này đều là lao động đã đi làm, những thợ giỏi của công ty được chọn lọc sẵn.

Khác với hội đồng thi số 5, hội đồng thi số 1 tại Vĩnh Long được giao nhiệm vụ tổ chức 11 môn thi. Hầu hết các thí sinh tham gia kỳ thi tại hội đồng này là sinh viên, chỉ một số ít là lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Ông Lê Hồng Kỳ - Ủy viên hội đồng thi số 1 tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Hội đồng thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị từ khá sớm. Ngoài chuẩn bị về kỹ thuật, hội đồng còn chuẩn bị tốt về khâu truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh kỹ năng nghề của lao động tới cộng đồng xã hội".

Bà Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đánh giá cao nỗ lực của các hội đồng thi. Bà nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia vẫn phải đảm bảo mục tiêu cao nhất là chất lượng, minh bạch, công bằng và góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng người lao động”.