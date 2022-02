(TBTCO) - Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, Việt Nam có nhiều cơ hội và dư địa để gia tăng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ. Trong khi, Việt Nam được coi là 1 trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, nhưng tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chỉ chiếm khoảng 1 - 2% giá trị nhập khẩu nông sản của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ là vừa là quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu nhưng đồng thời cũng là quốc gia nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

Dự báo năm 2022, xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ sẽ đạt trên 175 tỷ USD và giá trị nhập khẩu khoảng 165 tỷ USD, điều này cho thấy quy mô thị trường tiêu thụ nông sản thực phẩm của Hoa Kỳ là rất lớn. Một số nhóm sản phẩm có tỷ trọng nhập khẩu lớn bao gồm thủy sản, nông sản nhiệt đới, gia vị chiếm đến trên 90%, rau quả tươi, hạt thực vật, nước trái cây tỷ trọng nhập khẩu chiếm từ 20 - 50%.

Nhiều dư địa xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Hoa Kỳ. Ảnh: TL

Nổi bật là xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng 1/2022 đạt 872,5 triệu USD. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, đạt 199,8 triệu USD, tăng 81,9% so với tháng 1/2021, tăng 130,5% so với tháng 1/2020 và tăng 70,4% so với tháng 1/2019.

Mặc dù Việt Nam được coi là 1 trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, tuy nhiên tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chỉ chiếm khoảng 1 - 2% giá trị nhập khẩu nông sản của thị trường này nên có thể thấy dư địa xuất khẩu còn rất nhiều.

Để thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương khuyến nghị, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn nữa đến chất lượng, tiêu chuẩn nhập khẩu của Hoa Kỳ được kiểm soát bởi Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ luật tiểu bang, liên bang và các quy định riêng tại thị trường Hoa Kỳ. Trước khi bước vào thị trường mới, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thật đầy đủ, đặc biệt thị trường ngách, định vị lợi thế của hàng hóa Việt Nam so với sản phẩm cùng loại của các quốc gia Thái Lan, Đài Loan, Mexico...