Nhiều mặt hàng “át chủ bài” giúp kim ngạch nông, lâm, thủy sản tăng mạnh

Thủy sản Việt chủ động thích ứng quy định asen tại EU TS. Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) cho biết, vừa qua, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được Thông báo số G/SPS/N/EU/825 từ Ban Thư ký Ủy ban SPS, Tổ chức Thương mại thế giới về việc Cơ quan An toàn thực phẩm Liên minh châu Âu (EU) dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định (EU) số 2023/915 thiết lập mức dư lượng tối đa asen vô cơ trong cá và các loại thủy sản khác. EU dự kiến ban hành quy định mới về mức dư lượng tối đa asen vô cơ trong cá và thủy sản từ 0,05 - 1,5 ppm, có hiệu lực từ tháng 7/2025. TS. Ngô Xuân Nam nhấn mạnh, nhiều năm vừa qua Việt Nam không phát hiện nhiễm asen vô cơ trong thủy sản nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta chủ quan. Chủ động thích ứng với biện pháp SPS của thị trường nhập khẩu nói chung và EU nói riêng là giải pháp được các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh triển khai thực hiện. Cụ thể, Văn phòng SPS Việt Nam đã kịp thời cập nhật thông tin đến các cơ quan, đơn vị, hiệp hội ngành hàng liên quan. Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã chỉ đạo triển khai chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường nước, môi trường trầm tích các vùng nuôi để kiểm soát chặt chẽ hàm lượng asen vô cơ trong nước bởi vì ô nhiễm asen vô cơ gần như chưa phát hiện trong quá trình chế biến mà chủ yếu nằm ở vùng nuôi, chất lượng môi trường nước. Do đó, việc kiểm soát chất lượng môi trường nước nuôi trồng thủy sản ở các vùng nuôi là hết sức quan trọng. Về phía các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản Việt Nam cũng đang tăng cường kiểm tra, giám sát hàm lượng asen vô cơ đối với nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, đầu tư công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của thị trường EU.