Nhiều mẫu máy smartphone cao cấp đang được giảm giá sâu

(TBTCO) - Cận Tết Nguyên đán là thời điểm các các hệ thống bán lẻ điện thoại tranh thủ kích cầu tiêu dùng bằng việc điều chỉnh giá bán của nhiều dòng smartphone.

Gần Tết Nguyên đán là dịp người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm điện thoại, đồ công nghệ.

Hiện nay trên nhiều hệ thống bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop hay Di Động Việt, hàng loạt mẫu smartphone cao cấp đang được điều chỉnh giảm giá vài triệu đồng cho tới cả chục triệu đồng. Trong đó, smartphone của Samsung đang có mức giảm lớn nhất.

Tại hệ thống kinh doanh Di Động Việt, mẫu Galaxy Z Flip5 bản 512GB (BHĐT) đang được chào bán với giá 16,99 triệu đồng, giảm khoảng 6 triệu đồng so với cùng kỳ tháng trước và giảm 13 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây cũng là mức giá giảm mạnh nhất đối với mẫu máy này. Các phiên bản còn lại là Z Flip 5 256GB (BHĐT) đang được bán với giá 16,59 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với tháng 12/2023, giảm 9,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold5 256GB (BHĐT) cũng đang được nhiều người dùng quan tâm. Model này đang được bán với giá 29,59 triệu đồng, giảm 4,5 triệu đồng so với tháng trước và giảm 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, Galaxy Z Fold5 512GB và 1TB cũng có giá giảm lần lượt là 30,99 triệu đồng và 39,99 triệu đồng. Các phiên bản này vẫn đảm bảo nguyên seal, chỉ được kích hoạt online trước vài ngày và vẫn đảm bảo đủ quyền lợi bảo hành nhà nhà sản xuất.

Ngoài ra, các sản phẩm Samsung S24 vừa ra mắt cách đây không lâu cũng đang được hệ thống điều chỉnh giảm. Cụ thể, mẫu Galaxy S24 Ultra bản 256GB giá 28,89 triệu đồng, giảm 5,1 triệu đồng so với giá niêm yết, bản 512GB giá 32,39 triệu đồng, giảm 3,6 triệu đồng. Các phiên bản Galaxy S24 Plus 256 - 512GB giá 21,89 - 25,39 triệu đồng, giảm lần lượt 5,1 và 3,6 triệu đồng; bản S24 256 - 512GB giá 18,89 - 22,39 triệu đồng, giảm lần lượt 4,1 và 2,6 triệu đồng.

3 mẫu điện thoại Samsung Galaxy S24 Series sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 31/1 với giá bán lẻ từ 22,99 triệu đồng cho tới 44,49 triệu đồng.

Bên cạnh hãng smartphone Hàn Quốc, mẫu điện thoại thông minh từ Apple là iPhone cũng đang điều chỉnh giảm tại các hệ thống đại lý.

Tại CellphoneS, mẫu iPhone 15 Pro Max đang được chào bán với mức giá 31,9 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 1 triệu đồng so với đầu tháng và thấp hơn 3 triệu đồng so với giá niêm yết; phiên bản bộ nhớ 512GB và 1TB có giá 38,9 - 43,9 triệu đồng, giảm 2-3 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản 15 Pro điều chỉnh giảm còn từ 27,1 triệu đồng. Bộ đôi 15 và 15 Plus điều chỉnh giảm còn từ 21,69 và 24,59 triệu đồng.

Ngoài ra, một số sản phẩm điện thoại tầm trung cũng đang được các đại lý giảm khá sâu: Galaxy S23 giảm còn 13-16 triệu đồng; iPhone 13 giá 15-16 triệu đồng, iPhone 11 giá 10-11 triệu đồng, Samsung Galaxy A25 5G 128GB giá 5,89 triệu đồng, Xiao Redmi Note 12 giá từ 3,79 triệu đồng…

Các hệ thống bán lẻ kỳ vọng rằng sức mua của người dùng tăng mạnh dịp cận Tết và các chương trình kích cầu mạnh sẽ thúc đẩy doanh số tăng trưởng khoảng 20-30%./.