Nhiều sai phạm tại dự án Đông Á Premier and Apartment của Tập đoàn Khách sạn Đông Á

(TBTCO) - Thanh tra Chính phủ kết luận, dự án Đông Á Premier and Apartment (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) do Tập đoàn Khách sạn Đông Á làm chủ đầu tư có nhiều sai phạm trong quá trình thẩm định dự án.

Ảnh minh hoạ

Thanh tra Chính phủ vừa công khai Kết luận Thanh tra số 81/KL-TTCP về trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch của Bộ Xây dựng. Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số vi phạm tại các dự án chung cư thương mại, căn hộ du lịch, khách sạn tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Theo Thanh tra Chính phủ, Khách sạn Đông Á Premier and Apartment do Công ty Tập đoàn khách sạn Đông Á làm chủ đầu tư. Địa điểm xây dựng dự án 18/12 + 18/24/18/26 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là công trình dân dụng cấp I. Giấy phép quy hoạch số 02/GPQH-SXD ngày 12/7/2017 do Sở Xây dụng cấp.

Quá trình thanh tra nhận thấy, về thành phần hồ sơ thẩm định: Cục Quản lý hoạt động xây dựng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh đã nhận đủ hồ sơ (Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc, quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án, văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền, tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán), hồ sơ năng lực của các nhà thầu...), khi thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Đông Á Premier and Apartment của Công ty Tập đoàn khách sạn Đông Á theo quy định tại Biểu mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Về thời gian thẩm định, Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Đông Á Premier and Apartment chậm so với thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Về nội dung thẩm định, Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định sự phù hợp của thiết kế cơ sở, nhưng căn cứ vào Giấy phép quy hoạch, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch là thực hiện không đúng với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014: “Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến”.

Đồng thời, khi thẩm định không có văn bản thỏa thuận chủ trương đấu nối hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, điện, nước thải, nước sinh hoạt, viễn thông... đối với dự án; khi thẩm định chấp thuận chỉ tiêu về mật độ xây dựng tại Giấy phép quy hoạch số 02/GPQH-SXD ngày 12/7/2017 là 100%, vượt 60% so với Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng không lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan về nội dung sử dụng đất đai (thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt) là thực hiện không đúng với quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ; không thẩm định nội dung sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn là thực hiện không đúng với quy định tại điểm g khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Cục Quản lý hoạt động xây dựng chưa thẩm định Nhà thầu tư vấn thiết kế có đủ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.