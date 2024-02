(TBTCO) - Trong ngày Mùng 2 Tết, một số chợ, siêu thị đã hoạt động trở lại tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, giá cả không có biến động, tại một số chợ truyền thống giá thịt lợn, rau củ vẫn ổn định so với ngày thường, do nhu cầu mua sắm không nhiều, lượng hàng dự trữ còn.

Thị trường không có bất thường về giá.

Cơ bản giá cả không biến động bất thường trước và trong Tết

Tổng quan mặt bằng giá cả thị trường trước và trong Tết tính đến ngày 11/02/2024 (Mùng 2 Tết) cho thấy, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra vào thời điểm đầu tháng 2 dương lịch nên từ tháng 1 đến tuần đầu tháng 2 là cao điểm cho chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, tình hình cung cầu thị trường diễn ra sôi động theo quy luật hàng năm.

Thời điểm cận Tết, nhu cầu mua sắm phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm bán dịp Tết Nguyên đán cũng như dịch vụ ăn uống nhà hàng cuối năm tăng lên nhưng giá các mặt hàng thiết yếu về cơ bản không có biến động lớn do nguồn cung dồi dào.

Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, thị trường không có hiện tượng khan hàng, sốt giá, người dân đang thay đổi thói quen sang mua sắm tiết kiệm, chi tiêu hợp lý trong dịp Tết. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2024 tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Lạm phát cơ bản tháng 01/2024 tăng 2,72% so cùng kỳ năm trước.

Sang tuần đầu tháng 2 bước vào giai đoạn cận Tết và phục vụ nhu cầu cúng lễ ông Công ông Táo, nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm và hoa thắp hương, trái cây, sức mua tăng lên nhưng nguồn cung dồi dào. Nhìn chung, giá cả khá ổn định, chỉ một số mặt hàng như hoa tươi thắp hương tăng hơn 40%, trái cây và gà ta thắp hương tăng 10%-15%. Trong khi đó một số mặt hàng như cá chép đỏ hay đồ hàng mã thì sức mua kém, giá ổn định và thậm chí có thời điểm giảm.

Qua theo dõi, nắm bắt diễn biến giá cả thị trường tại các địa phương cho thấy, về cơ bản diễn biến giá cả thị trường tháng 1, tuần đầu tháng 2 và trong những ngày Tết không có biến động bất thường, một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết tăng theo quy luật hoặc theo diễn biến giá thế giới.

Hoạt động mua sắm trong ngày 29, 30 Tết tập trung chủ yếu là ở một số mặt hàng phục vụ liên hoan tất niên tại các gia đình và cúng Giao thừa như rau củ quả, các loại thực phẩm tươi sống, hoa quả, rượu bia, thuốc là và bánh kẹo.

Về lương thực, hầu hết các địa phương trong cả nước đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó mặt hàng gạo luôn được chú trọng và được các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tích cực chuẩn bị, bảo đảm lượng dự trữ và cung ứng cho thị trường.

Những ngày sát Tết giá gạo chất lượng cao, gạo nếp tăng nhẹ từ 3 - 5% so với ngày thường, giá gạo tẻ thường ổn định. Tại miền Bắc, giá gạo tẻ thường ở mức 13.500-20.500 đồng/kg; gạo thơm đặc biệt từ 25.000-35.000 đồng/kg; gạo nếp từ 20.000-35.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá bán lẻ trên thị trường gạo trắng thường 5% tấm ở mức 15.200-18.500 đồng/kg, gạo thơm các loại 16.000-25.000đồng/kg, gạo nếp từ 19.000-28.000 đồng/kg.

Đáng lưu ý, giá thực phẩm tươi sống tương đối ổn định hoặc tăng nhẹ trước Tết do nguồn cung dồi dào. So với ngày thường, giá thịt bò ổn định, có nơi giảm nhẹ; giá gà sống tăng khoảng 10.000 – 30.000 đồng/kg. Giá lợn hơi có tăng nhẹ thời điểm bắt đầu ngày ông Công ông Táo, tuy nhiên do sức mua vẫn còn hạn chế kéo theo giá thịt lợn thành phẩm cũng không có biến động lớn, khá ổn định. Giá thực phẩm tại các điểm bán hàng bình ổn vẫn ổn định, có nơi thấp hơn so với giá thị trường.

Giá bán các mặt hàng rau củ, trái cây hầu hết tại các địa phương cơ bản ổn định, thậm chí có một số nơi giảm nhẹ do thời tiết thuận lợi cho việc trồng rau quả nên nguồn cung khá dồi dào và ổn định; chỉ có tại miền Bắc tại thời điểm rét đậm cuối tháng 1 thì giá một số loại rau củ nhích lên khoảng 5%-10%. Giá các loại hoa quả, nhất là một số loại hoa quả nhập tăng nhẹ từ 10 - 15% tùy từng loại so với ngày thường, do nhu cầu cúng Tết cũng như phục vụ quà tặng, chúc Tết.

Đối với hàng công nghệ phẩm chế biến, nhìn chung các mặt hàng thực phẩm chế biến có giá ổn định dịp trước Tết do các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị đủ nguồn hàng cho thị trường và các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn Tết đều có các chính sách ổn định giá cả cho các tháng trước, trong và sau Tết.

Giá nhiều mặt hàng như đường, dầu ăn, nước mắm ổn định do nguồn cung lớn, nhiều loại hàng Việt đã có thị phần lớn so với các năm trước, mẫu mã bao bì chất lượng hàng Việt Nam sản xuất có sự tiến bộ vượt trội so với các năm trước, chiếm được thị phần lớn, cạnh tranh được với hàng tương tự, ngoại nhập.

Giá hoa tươi tăng nhẹ vào các ngày giáp Tết do nhu cầu tăng cao đối với các loại hoa tươi phục vụ cúng lễ. Giá các loại cây cảnh chơi Tết như đào, quất, mai tương đương so với cùng kỳ năm trước, nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, các lại hoa như đào, mai đang có xu hướng giảm giá do thời tiết nắng nóng các tỉnh miền Nam, miền Trung hay nóng ẩm miền Bắc những ngày cận Tết khiến hoa bị nở sớm. Nhìn chung, nhu cầu mua sắm năm nay giảm hơn so với các năm trước do người dân thắt chặt chi tiêu hơn.

Địa phương quản chặt giá cả thị trường

Diễn biến giá cả tại một số địa phương, theo Cục Quản lý giá, theo quy luật hàng năm, cả cung-cầu lẫn giá cả đều tăng trong những ngày giáp Tết, tuy nhiên năm nay do nguồn cung vẫn được đảm bảo, dồi dào nhưng sức mua trong dân cho Tết giảm hơn so với những năm trước. Người dân đang dần chuyển sang thói quen mua sắm chi tiêu hợp lý trong dịp Tết, không còn tâm lý cả năm có một dịp Tết mua sắm cho thoải mái.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, nhìn chung giá cả thị trường Tết tại các địa phương có tăng giảm đan xen, nhưng không có đột biến, sốt giá và vẫn theo quy luật. Vào các ngày mùng 1, mùng 2 Tết thị trường vẫn chưa sôi động, giá cả cơ bản ổn định so với trước Tết. Chỉ có một số trung tâm thương mại lớn tại các địa phương (chủ yếu ở các thành phố lớn) là mở cửa phục vụ người dân xuyên Tết như mọi năm, còn các chợ tiểu thương hầu hết chưa mở cửa hoặc lẻ tẻ mở cửa lấy ngày khai trương.

Như tại TP. Hồ Chí Minh, trong ngày Mùng 2 Tết, một số siêu thị như Coop mart, Satra… hoạt động trở lại nhưng thời gian hoạt động ngắn hơn so với ngày thường phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Một số chợ truyền thống, chợ đầu mối hoạt động trở lại nhưng với số lượng sạp ít. Chủ yếu mua bán lương thực thực phẩm thiết yếu rau, củ và trái cây, có nhiều mặt hàng chưa nhập do hàng tồn đọng còn, thương nhân ra bán lấy ngày khai trương.

Người dân cũng đã mua sắm đầy đủ vào các ngày trước đó nên sức mua giảm, mãi lực thấp và không còn mua nhiều như các ngày trước Tết. Giá cả hàng hóa các mặt hàng lương thực, thực phẩm, trái cây, rau củ quả vẫn ổn định, giảm nhẹ so với những ngày trước Tết.

Tại Cần Thơ, giá cả các mặt hàng thiết yếu từ chiều ngày Mùng 1 Tết đến sáng ngày Mùng 2 Tết cơ bản ổn định do người dân đã mua đủ nhu cầu cho những ngày vui Tết.

Tại Đà Nẵng, ngày Mùng 2 các chợ còn đóng cửa, chỉ có một số người bán hàng lẻ tẻ ở phía ngoài chợ, tập trung chủ yếu một số mặt hàng thịt heo và các loại rau xanh, củ quả. Giá cả ổn định so với ngày thường.

Bộ Tài chính dự báo một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá trong và sau Tết. Theo đó, quý I trùng với thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, giá cả thường có biến động tăng theo quy luật vào trước và sau Tết (trong tháng Giêng là tháng lễ hội nên thường giá các hàng hóa, dịch vụ phục vụ ăn uống, vui chơi, đi lại sẽ tăng).

Trong Tết thì hầu như ít có giao dịch mua bán ngày mùng 1, mùng 2 nên giá cả thường ổn định như trước Tết, các ngày nghỉ Tết tiếp theo giá cả sẽ có khả năng tăng giá cục bộ tại các chợ dân sinh đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống và hoa tươi do người dân mua sắm phục vụ ăn uống thắp hương ngày Tết.

Tuy nhiên, một số yếu tố chính giảm áp lực lên mặt bằng giá, như: theo quy luật giá cả một số mặt hàng thiết yếu thường nhích tăng trong các ngày Tết và sau đó dần giảm trở lại bình thường sau Tết.

Từ ngày mùng 3 Tết như mọi năm thị trường sẽ dần sôi động hơn do người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại.

Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, tránh để tăng giá ảnh hưởng tới lạm phát./.