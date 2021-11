Nhu cầu thương mại nông, thủy sản của các doanh nghiệp giữa hai nước rất lớn Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam hi vọng trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Liên bang Nga thời gian tới, cơ quan chức năng của hai nước tiếp tục rà soát quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh thực phẩm nhập khẩu và điều chỉnh phù hợp với các quy định của quốc tế. Cùng với đó, mở rộng danh sách các doanh nghiệp của hai nước xuất khẩu các sản phẩm từ nguồn gốc động thực vật; xử lý hồ sơ mở cửa thị trường; thỏa thuận các giấy chứng nhận tương đương. Hai bên tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp nông nghiệp hai bên nhằm tận dụng lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp của hai nước./.