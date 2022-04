Chim non ríu rít Vào lúc này, Chính phủ tiếp tục ra sức đốc thúc tiêm vắc-xin. Thủ tướng nhắc nhở công tác phòng, chống dịch còn những hạn chế, yếu kém, bất cập phải cương quyết khắc phục trong thời gian tới, mà hạn chế hàng đầu là tốc độ tiêm mũi 3 cho người lớn còn chậm; việc cung ứng, triển khai tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa đạt mục tiêu đề ra. Ngày 14/4, tỉnh Quảng Ninh là địa phương mở màn cho chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ước tính cả nước có khoảng 11,8 trẻ em trong độ tuổi này, trong đó khoảng 8,2 triệu trẻ trong số này chưa mắc Covid-19 và ngành Y tế sẽ triển khai tiêm đủ 2 mũi cho nhóm trẻ này trước, cố gắng hoàn thành trong quý II/2022. Dù nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đến nay mới bắt đầu tiêm nhưng trước đó nhiều ngày, không còn bị ngự trị bởi nỗi sợ virut, các phụ huynh yên tâm đưa con đến trường, với mong muốn cho con em mình có được mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngay cả trẻ mầm non là nhóm tuổi chưa hẹn ngày tiêm, các bố mẹ cũng vững vàng như vậy. Sáng 13/4, gần 600.000 trẻ mầm non ở Hà Nội đến trường. Trong “giòn cười tươi khóc” của các em bé ngày đầu trở lại “lớp lá”, “lớp chồi” sau nhiều tháng ròng rã quanh quẩn ở nhà, ngỡ như những tiếng ríu rít của bầy chim non náo nhiệt đón chào ngày mới.