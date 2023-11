Nhựa Bình Minh tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã ck: BMP) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tương ứng với cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng.

Ngày 7/11, BMP đang được giao dịch ở mức giá 90.100 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, Hội đồng quản trị của Nhựa Bình Minh vừa thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 65%, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 6.500 đồng.

Theo thông báo từ HOSE, ngày giao dịch không hưởng quyền 20/11/2023, ngày đăng ký cuối cùng 21/11/2023, thời gian thanh toán ngày 12/12/2023. Với hơn 81,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhựa Bình Minh cần chi hơn 532 tỷ đồng trả cổ tức.

Tại ngày 30/9/2023, The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd là cổ đông lớn nhất của Nhựa Bình Minh với tỷ lệ nắm giữ 54,99% vốn điều lệ. Như vậy qua đợt cổ tức này, tổ chức này sẽ nhận về gần 293 tỷ đồng. Ngoài ra, KWE Beteiligungen AG đang sở hữu hơn 9 triệu cũng sẽ được nhận về gần 59 tỷ đồng cổ tức BMP.

Luỹ kế 9 tháng 2023, Nhựa Bình Minh mang về 3.702 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 784 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm (651 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.477 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền gửi tại ngân hàng giảm nhẹ xuống 2.035 tỷ đồng và chiếm 59% tổng tài sản.

Hàng tồn kho của Nhựa Bình Minh giảm 22%, còn 449 tỷ đồng. Mặt khác, BMP ghi nhận nợ phải trả còn 770 tỷ đồng, riêng nợ vay chỉ ở mức 55 tỷ đồng.

Trước đó, như TBTCVN thông tin, vào giữa tháng 9/2023, Nhựa Bình Minh đã bị Tổng cục Thuế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế kết luận, Nhựa Bình Minh đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định; khai sai không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Vì vậy, Nhựa Bình Minh bị phạt hành chính hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 1,2 tỷ đồng, còn lại 121 triệu là mức phạt cho hành vi khai sai không dẫn đến số thuế giá trị gia tăng phải nộp (bị áp dụng tình tiết tăng nặng).

Hơn nữa, Nhựa Bình Minh còn buộc phải nộp đủ số tiền thuế truy thu do kê khai sai là gần 6,1 tỷ đồng, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm 2020, 2021, 2022 cũng như tiền chậm nộp thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan thuế yêu cầu ông Chaowalit Treejak - Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật cho Nhựa Bình Minh, nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định./.