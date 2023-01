Bảo quản chặt chẽ, an toàn hàng dự trữ quốc gia Để đảm bảo chất lượng hàng hóa dự trữ khi xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ, Tổng Cục DTNN đã tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo quản chất lượng hàng hóa nhập, xuất kho. Nhờ đó, hàng dự trữ quốc gia luôn giữ được chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng khi xuất cấp sử dụng. Đối với mặt hàng lương thực do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý, năm 2022, Tổng cục DTNN đã hướng dẫn các đơn vị quản lý chất lượng và công tác bảo quản lương thực nhập kho năm 2022; thực hiện phúc tra chất lượng lương thực nhập kho năm 2022 (đã phúc tra chất lượng thóc nhập kho tại 08/08 đơn vị, chất lượng gạo nhập kho tại 22/22 đơn vị). Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, chất lượng hàng dự trữ quốc gia xuất kho hầu hết đảm bảo yêu cầu theo quy định; tỷ lệ hao hụt thực tế thóc, gạo xuất kho đều dưới định mức quy định. Đối với mặt hàng vật tư, thiết bị, Tổng cục DTNN đã thực hiện giám sát quy trình lấy mẫu để kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại cơ quan chuyên môn theo tiến độ nhập hàng (phao áo, máy phát điện, thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh); hướng dẫn các đơn vị bảo quản đối với hàng đã hết hạn lưu kho (phao áo); hướng dẫn các đơn vị thực hiện thay thế hàng do chưa đáp ứng yêu cầu khi kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành (nhà bạt cứu sinh). Ngoài ra, công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia tại các bộ, ngành được quan tâm, thực hiện. Chất lượng hàng được đảm bảo an toàn.