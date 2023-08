“Ồn ào” liên quan dự án King Crown Infinity, Tập đoàn Bamboo Capital nói gì?

(TBTCO) - Sáng ngày 18/8, trên mạng xã hội và một số hội nhóm về bất động sản, chứng khoán đã đăng tải hình ảnh công an làm việc tại văn phòng Công ty BCG Land (Helios tại số 25 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Qua đó, nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền vì hình ảnh trên, Tập đoàn Bamboo Capital với tư cách công ty mẹ của BCG Land và có liên quan trong các tin đồn đã nhanh chóng đính chính sự việc, khẳng định mọi hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

Dự án King Crown Infinity nằm ở mặt tiền đường Võ Văn Ngân. Đây là một trong những khu sầm uất nhất TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Trong thông cáo báo chí phát đi, phía Tập đoàn Bamboo Capital cho biết, chiều ngày 17/8, một số khách hàng của dự án King Crown Infinity (BCG Land - Thành viên Tập đoàn Bamboo Capital làm đơn vị phát triển dự án) đến làm việc với chủ đầu tư là Công ty Gia Khang và tổng đại lý Helios tại văn phòng 25 Xuân Thủy. Đây là buổi làm việc nằm trong kế hoạch từ trước của Gia Khang và Helios với khách hàng.

Trong lúc làm việc, một số khách hàng cho rằng dự án King Crown Infinity không đảm bảo pháp lý để ký kết hợp đồng mua bán, nên dẫn đến việc to tiếng.

“Nhận thấy những phản ứng quá khích của khách hàng có nguy cơ gây mất an ninh, do vậy Helios đã chủ động mời công an phường Thảo Điền đến ghi nhận tình hình và hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự. Đó là bối cảnh của hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Phía Tập đoàn Bamboo Capital khẳng định, các đồng chí công an tới văn phòng 25 Xuân Thủy đơn thuần chỉ để đảm bảo an ninh trật tự theo quy định” - đại diện Tập đoàn Bamboo Capital thông tin.

Tập đoàn Bamboo Capital cũng cho biết, trong buổi làm việc ngày 17/8, chủ đầu tư Gia Khang và Tổng đại lý Helios đã ổn định được tình hình, đối thoại và giải đáp thấu tình đạt lý các thắc mắc của khách hàng.

Được biết, Dự án King Crown Infinity (tọa lạc tại số 218 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) do Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang làm chủ đầu tư, BCG Land - Thành viên Tập đoàn Bamboo Capital là đơn vị phát triển dự án.

Dự án này đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo luật định để đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng theo hợp đồng mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư Gia Khang vẫn đang tích cực thi công dự án để kịp tiến độ bàn giao đã cam kết.

Cũng trong thông cáo, Tập đoàn Bamboo Capital khẳng định, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bamboo Capital, các công ty thành viên cùng các cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng, tập đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ mục đích và trách nhiệm của các cá nhân đã có hành vi kích động, đưa thông tin xuyên tạc, bội nhọ hình ảnh công ty và dự án King Crown Infinity.

Tập đoàn Bamboo Capital cũng lên án những hành vi phát tán, lan truyền những thông tin sai sự thật và sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xác định mục đích, thiệt hại do các thông tin sai sự thật gây nên.