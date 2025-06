Từ ngày 1/7/2025, cấp tỉnh thực hiện 32 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai

(TBTCO) - Trả lời TBTCVN, lãnh đạo Chi cục Thuế Khu vực XVI xác nhận, Công ty cổ phần C Holdings (do ông Nguyễn Quốc Cường -“Cường đôla”) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tháng 4/2025. Việc bị nêu tên là do nhầm lẫn trong quá trình cập nhật hệ thống và hiện dữ liệu đã được cập nhật lại; đồng thời đã thông báo đến doanh nghiệp.