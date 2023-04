Ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và con gái bị bắt

(TBTCO) - Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh phá chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.