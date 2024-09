(TBTCO) - Thực hiện Công điện số 85/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán ngân sách nhà nước, trong cuộc họp giao ban chiều 9/9/2024, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã quán triệt toàn ngành phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt trên 10% dự toán năm 2024.

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai công tác tháng 9/2024, tổ chức chiều 9/9/2024

Thu ngân sách tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.335,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán, tăng 17,8% so cùng kỳ năm 2023. Lũy kế chi 8 tháng ước đạt 1.104,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán, tăng 1,9% so cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước đạt 75,6% dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong số này, thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 88,2% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ do các doanh nghiệp đã tạm nộp 4/5 kỳ nộp thuế; thuế giá trị gia tăng ước đạt 69,9% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ; thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt 63,7% dự toán, giảm 4,9% so với cùng kỳ.

Về thu nội địa, ông Mai Xuân Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế 8 tháng, thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.146.828 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 17/20 sắc thuế, khoản thu ước đạt trên 70%; 3 khoản dưới 70%, trong đó tiền sử dụng đất mới đạt 51,6%.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu dự toán thu năm nay cũng như thực hiện dự toán thu năm 2025, trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục thực hiện các giải pháp để khai thác nguồn thu, nhất là nguồn thu từ khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - 2 nhóm thu đóng góp cho ngân sách nhà nước còn hạn chế.

Liên quan đến hóa đơn điện tử, đến nay, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã đạt 85% so với yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cho rằng công tác này cũng như hóa đơn điện tử đối với các hộ, cá nhân kinh doanh truyền thống, nhất là trên môi trường thương mại điện tử cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động để việc triển khai đi vào nề nếp, bởi đây là “khoản thu có tính chất căn cơ, đảm bảo công bằng trong các loại hình kinh doanh, bảo đảm thực thi pháp luật”.

Hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng tăng trưởng so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tính đến 15/8/2024 đạt 473,3 tỷ USD, riêng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế tăng 16,9% so cùng kỳ, trong đó các mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh, tác động làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thống kê, thu ngân sách nhà nước do ngành Hải quan quản lý 8 tháng năm 2024 đạt 279.766 tỷ đồng, bằng 74,6% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Với tình hình thu ngân sách như trên, nhiệm vụ thu của ngành Hải quan vẫn đảm bảo hoàn thành, kể cả số giao bổ sung năm 2024.

Theo dõi sát sao các khoản thuế, phí được gia hạn

Có thể nói, thời gian qua, ngành Tài chính đã đóng góp tích cực cho nền kinh tế thông qua việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, quản lý vay nợ viện trợ cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, được Chính phủ đánh giá cao.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024, những tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để thực hiện công tác dự báo thu thực tế phát sinh, từ đó kịp thời tham mưu cho Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống thất thu ngân sách nhà nước; hoàn thành, đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế.

Công tác quản lý nợ thuế, chống thất thu cũng sẽ được tăng cường. Các đơn vị tập trung theo dõi sát sao các khoản thuế, phí được gia hạn để tổ chức đôn đốc người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời, tránh phát sinh nợ mới và tiền chậm nộp; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác và theo đúng hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp. Đồng thời áp dụng đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án tự động hóa công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai công tác tháng 9/2024 được Bộ Tài chính tổ chức chiều 9/9/2024, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý thu, phấn đấu thu vượt trên 10% dự toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Thứ trưởng lưu ý các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các báo cáo về ngân sách nhà nước, nợ công, hoạt động của doanh nghiệp cũng như tập trung hoàn thiện các dự án luật để kịp thời, đảm bảo tiến độ phục vụ cho Hội nghị Trung ương diễn ra vào giữa tháng 9/2024 và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 10/2024.

Về xây dựng thể chế, bên cạnh các dự án lớn, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đề nghị các đơn vị chú ý việc xây dựng, hoàn thiện và ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai một số luật đã có hiệu lực, đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Nhà ở; các văn bản liên quan đến môi trường kinh doanh như Nghị định về hóa đơn điện tử hay các văn bản giải quyết vướng mắc về tài sản công…

Liên quan đến khắc phục hậu quả thiên tai, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước đảm bảo hàng hóa và xuất cấp kịp thời, đồng thời đảm bảo chức năng quản lý hàng dự trữ đúng yêu cầu.