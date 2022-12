(TBTCO) - Chiều 8/12, tại Trung tâm Thương mại BigC Thăng Long (Hà Nội) đã diễn ra lễ phát động “Tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền”. Đây là một sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động thuộc Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương cho biết, Tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền năm 2022 có thông điệp kết nối thực phẩm an toàn vào hệ thống phân phối, nhằm giới thiệu, kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn của các địa phương tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; các đối tác kinh doanh tiềm năng và người tiêu dùng tại Hà Nội.

Phát động Tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền. Ảnh: CTV

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

"Tiếp nối Tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền năm 2022, trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn một cách ổn định, bền vững" - bà Lê Việt Nga chia sẻ.

Nhiều sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được giới thiệu tại BigC. Ảnh: CTV

Nhân dịp này, ông Lê Mạnh Phong - Giám đốc điều hành chuỗi BigC và Go khu vực miền Bắc của Tập đoàn Central Retail Việt Nam thông tin: “Bên cạnh việc ưu tiên hàng Việt nói chung, hiện nay có đến hơn 90% hàng hóa kinh doanh tại hệ thống chúng tôi là hàng Việt, hệ thống GO/Tops market và Big C của chúng tôi cũng đặt trọng tâm trong việc phát triển, đưa vào các sản phẩm an toàn vùng miền với nhiều chính sách ưu đãi như nổi bật như: Ưu tiên hỗ trợ không chiết khấu với các hộ kinh doanh là các HTX. Ưu tiên các sản phẩm OCOP, hỗ trợ trưng bày, chăm sóc hàng hóa và các chương trình thúc đẩy bán hàng. Hỗ trợ tư vấn toàn diện để các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể gia nhập chương trình “Sinh kế cộng đồng”.