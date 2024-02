Phối hợp bắt vụ giao dịch hơn 11.000 viên ma túy tại Quảng Bình

(TBTCO) - Theo thông tin mới nhận, chiều 20/2, các lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, hải quan và công an vừa phối hợp chặn đứng một vụ giao dịch hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tang vật vụ việc.

Hồi 12 giờ ngày 20/2/2024, Cơ quan Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp với Phòng PC04 Công an Quảng Bình, Phòng phòng, chống ma túy - Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình); Phòng phòng, chống tội phạm, vi phạm thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Công an TP. Đồng Hới; Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan Quảng Bình và Công an xã Bảo Ninh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực neo đậu tàu, thuyền thuộc thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thì phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, người đàn ông trên tự khai tên là Trương Văn Nguyên, sinh năm 1984, trú tại thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tại đây, Nguyên đã tự giác giao nộp và khai nhận 1 túi bên trong có chứa ma túy loại hồng phiến.

Tổ công tác đã tiến hành đưa Nguyên cùng tang vật về trụ sở Công an xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới để tiếp tục làm việc.

Tại trụ sở Công an xã Bảo Ninh, tiến hành mở kiểm tra túi của đối tượng Trương Văn Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 46 gói nilon màu xanh và 12 gói nilon màu hồng (trên một mặt có in chữ “A”) chứa tổng cổng 10.896 viên nén trên một mặt mỗi viên có in chữ "WY” và 116 nén trên một mặt mỗi viên có in chữ “A”, mặt còn lại in chữ “Y1".

Đối tượng Trương Văn Nguyên khai nhận, toàn bộ các viên nén trên là ma túy dạng hồng phiến.

Số ma túy trên đang được Nguyên mang đi giao cho một người đàn ông tên gọi là Linh (không rõ địa chỉ, lý lịch) để lấy 200 triệu đồng, nhưng chưa kịp giao và lấy tiền thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật theo quy định để tiếp tục điều tra làm rõ.