(TBTCO) - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên phát hiện trên xe tải vận chuyển 22 tấn đường kính trắng do nước ngoài sản xuất không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vụ việc đang được làm rõ để xử ký theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 23/2/2024, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Yên và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên tiến hành dừng và khám phương tiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 63H-039.43 do ông Võ Quang Trường, địa chỉ: Ấp Bình Quới, Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang là người trực tiếp điều khiển phương tiện cũng là người quản lý hàng hóa.

Phú Yên: Làm rõ để xử lý 22 tấn đường kính trắng có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: CTV

Kết quả khám phương tiện vận tải, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển tổng cộng 22 tấn đường kính trắng nhãn hiệu KOI, ERAWAN, MITR PHOL, loại 50kg/ bao, Product of Thailand, nhãn bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có ngày sản xuất, không có hạn sử dụng.