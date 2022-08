PTSC tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi

(TBTCO) - Đoàn đại biểu Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An làm trưởng đoàn, tham gia chương trình Đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 4, diễn ra tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ từ ngày 26/07/2022 đến 30/07/2022.

Đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ là cơ chế hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa kỳ (được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018), hướng đến mục tiêu đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; cùng kiến tạo thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành năng lượng giữa hai quốc gia được giao lưu, chia sẻ trải nghiệm về năng lực và kinh nghiệm triển khai các dự án phát triển năng lượng hiệu quả.

Tại buổi đối thoại lần này, ông Lê Mạnh Cường – Tổng giám đốc PTSC, đã trình bày bài tham luận mang chủ đề “PTSC và năng lực trong phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi”. Bài tham luận cập nhật tiến trình phát triển của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam. Trong đó, PTSC hiện đang là đơn vị duy nhất của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và năng lực trong việc triển khai và phát triển cácdự án năng lượng tái tạo ngoài khơi. Ông Lê Mạnh Cường nhấn mạnh PTSC đã, đang và sẽ dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng và thiết bị bao gồm cơ sở hạ tầng cảng biển, hệ thống kho bãi chế tạo, hệ thống máy móc chế tạo chuyên dụng và đặc biệt là tăng cường các chương trình đào tạo về kiến thức và tay nghề chuyên ngành năng lượng tái tạo ngoài khơi cho nguồn nhân lực của PTSC. Bên cạnh đó, Tổng công ty PTSC cũng đang đẩy mạnh việc hợp tác toàn diện với nhiều đối tác là các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới nhằm giúp PTSC củng cố năng lực cả về mặt kỹ thuật chuyên ngành, năng lực tài chính lẫn năng lực quản lý và triển khai dự án để sẵn sàng đón nhận và tham gia đầu tư phát triển, triển khai các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi. Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Đối thoạiAn ninh Năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ lần 4 Với tham luận này, PTSC tiếp tục khẳng định mục tiêu trong việc định hướng đưa mảng năng lượng tái tạo ngoài khơi, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, trở thành một trong những hướng đi mới cho PTSC trong thời gian tới. PTSC một lần nữa, quyết tâm hướng đến trở thành nhà đầu tư, đồng phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Điều này càng khẳng định lộ trình phát triển bền vững của PTSC trong tương lai với bối cảnh các dự án dầu khí mới trong nước và khu vực suy giảm và chứng minh PTSC luôn đồng hành với lộ trình phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch để hiện thực hóa cam kết giảm phát thải carbon và chạm mục tiêu Net-Zero vào năm 2050 của Chính Phủ Việt Nam. Tổng công ty PTSC đã có buổi làm việc với đối tác Dominion Energy Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đại diện Tổng công ty PTSC đã có buổi làm việc với đối tác Dominion Energy. Dominion Energy hiện đang phát triển dự án điện gió ngoài khơi tại Virginia (Coastal Virginia Offshore Wind), với tổng công suất ước đạt 2,6 GW bao gồm 176 turbines gió cao hơn 800 feet (~244 m) và ba trạm biếp áp ngoài khơi. Khi hoàn thành vào năm 2026, dự án sẽ cung cấp tối đanguồn điện cho khoảng 660.000 hộ gia đình tại Virginia. Lắng nghe đối tác Dominion Energy trình bày về các công tác chuẩn bị triển khai dự án, đại diện Tổng công ty PTSC cũng có những chia sẻ về kinh nghiệm của mình trong việc triển khai các dự án điện gió ngoài khơi từ khâu khảo sát, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt đến vận hành và bảo dưỡng. Hai bên cũng bày tỏ ý muốn tăng cường việc hợp tác sâu rộnghơn cho các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Hoa Kỳ và Việt Nam trong tương lai.

Hằng Nga