PV GAS nhận các danh hiệu doanh nghiệp xuất sắc năm 2022

(TBTCO) - Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, mã chứng khoán: PGD) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2022, ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.845 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 126,8 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021.