PV GAS tổ chức thành công hội thao phòng cháy chữa cháy năm 2022

(TBTCO) - Vừa qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội thao Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) năm 2022 tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự hội thao có các đại biểu: ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thương; Đại tá Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Cao Chí Kiên – Phó Ban Công nghệ, An toàn & Môi trường – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi - Trưởng phòng Cảnh Sát PCCC&CNCH Công an Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT).

Ông Hoàng Văn Quang – Tổng giám đốc PV GAS, phát biểu khai mạc hội thao.

Về phía lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam, có ông Hoàng Văn Quang – Tổng giám đốc, ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT, ông Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn. Hội thao cũng có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh, Sở Công thương, Công an TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, Thị xã Phú Mỹ, UBND huyện Long Điền, Bệnh viện Bà Rịa cùng các cơ quan chức năng địa phương trong tỉnh BR-VT.

Phát biểu khai mạc hội thao, ông Hoàng Văn Quang – Tổng giám đốc PV GAS, đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác an toàn trong quá trình hoạt động của PV GAS: "Tổng công ty Khí Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí, với nhiệm vụ chính là thu gom, vận chuyển, tồn trữ, chế biến, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí.

Với việc quản lý và vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả các công trình khí, PV GAS luôn có sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp rất lớn của toàn thể cán bộ nhân viên (CBCNV) trong Tổng công ty, đặc biệt, sự đóng góp của lực lượng CBCNV trực tiếp vận hành công trình trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, PCCC&CNCH cho các công trình khí.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam tôi xin biểu dương và cảm ơn tất cả CBCNV đã có nhiều cố gắng để tổng công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao".

Các nội dung thi đấu tại Hội thao PCCC&CNCH năm 2022 của PV GAS.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn, PCCC&CNCH, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống công nghiệp khí; không để xảy bất kỳ các sự cố cháy nổ, gây mất an toàn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty; PV GAS phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh BR-VT tổ chức hội thao PCCC&CNCH năm 2022 với mục tiêu: thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH; tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn, PCCC&CNCH trong CBCNV nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức an toàn - PCCC&CNCH cho người lao động; đẩy mạnh phong trào tập luyện, nâng cao kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC trong Tổng công ty.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm về an toàn - PCCC&CNCH của CBCNV, chủ động trong công tác phòng ngừa, nhằm không để xảy ra các sự cố cháy nổ trong các công trình của tổng công ty. Hội thao cũng là dịp để PV GAS kêu gọi toàn thể CBCNV thực hiện tốt công tác an toàn, PCCC&CNCH trong toàn tổng công ty, tích cực đưa “Văn hoá an toàn” thấm nhuần tới từng người lao động”.

Tham dự thi tại hội thao có 13 đội thi bao gồm gần 150 thí sinh đang làm việc tại các đơn vị thành viên, trực thuộc PV GAS. Nội dung được chia ra 2 khối thi. Khối chuyên ngành gồm 3 đơn vị với xe chữa cháy, tham gia 2 nội dung thi là Cứu người bị nạn trong không gian hạn chế và Triển khai đội hình ứng cứu sự cố đám cháy khí. Khối cơ sở gồm 8 đơn vị còn lại, tham gia 2 nội dung thi là Cứu người bị nạn trong không gian hạn chế và Đội hình tiếp sức 2 x 100m dập tắt đám cháy khay xăng.

Với nội dung thi đội hình cứu nạn, cứu hộ trong không gian hạn chế, mỗi đội thi gồm 4 người, ứng cứu trong tình huống là cháy xảy ra trong khu vực không gian hạn chế, mọi người thoát ra vị trí tập kết an toàn, trưởng nhóm bảo dưỡng sửa chữa báo cáo còn 1 nhân viên bảo dưỡng sửa chữa bên trong; ngay lập tức nhóm cứu hộ triển khai công tác cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài, đến vị trí an toàn kiểm tra phát hiện nạn nhân ngưng tim ngưng thở, tiến hành cấp cứu hồi sinh tim phổi, sau khi được cấp cứu, tim nạn nhân đập trở lại và tự thở được, đội cứu hộ chuyển nạn nhân lên cáng đưa về vị trí tập kết an toàn để được chăm sóc.

Nội dung thi đội hình ứng cứu sự cố đám cháy khí, mỗi đội thi gồm 8 người, thực hiện cô lập đám cháy khí. Môn thi đội hình chạy tiếp sức 2 x 100m dập tắt đám cháy khay xăng, đội thi gồm 2 chiến sỹ tiếp sức, dùng các dụng cụ chữa cháy và vượt qua các chướng ngại vật chạy đến dập tắt đám cháy khay xăng.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, kịch tính, hội thao thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, nhấn mạnh nhất vào yêu cầu huy động được nhiều người, nhiều lực lượng tham gia; tăng cường tình đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm với tinh thần hữu nghị và quyết thắng; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện; đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn; được lực lượng kiểm soát chuyên môn đánh giá cao.

Ở khối cơ sở, ban tổ chức (BTC) đã trao giải Nhất cho Công ty CP Phân phối khí thấp áp Việt Nam. Trong khối chuyên ngành, giải Nhất thuộc về Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT). Đồng thời, BTC cũng trao các giải cho các đội thi xuất sắc và từng nội dung thi đấu, một số giải cá nhân và trao giải cổ động viên cho KVT.

Những nội dung thi đấu tại hội thao đã cập nhật, rèn luyện các kỹ năng thiết thực giúp lực lượng PCCC cơ sở trong toàn PV GAS nâng cao năng lực xử lý tình huống, triển khai đội hình và sử dụng thành thạo phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS. Đây là một hoạt động đã và đang được duy trì ở các đơn vị trong ngành dầu khí nói chung và trong Tổng công ty Khí Việt Nam nói riêng.

Phát biểu bế mạc, ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT PV GAS, đã nhấn mạnh: “Với thành công của Hội thao PCCC&CNCH 2022, Tổng công ty Khí Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thương; UBND, Công an Tỉnh BR-VT và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo PV GAS nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần thi đấu hết sức cố gắng, trung thực, đoàn kết và chiến thắng của các CBCNV trực tiếp thi đấu; sự chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của CBCNV từ 13 đơn vị tham dự hội thao.

Thông qua việc tổ chức hội thao với quy mô lớn cấp tổng công ty lần này, PV GAS có thể kiểm tra thực tế về khả năng sẵn sàng cũng như việc triển khai công tác ứng cứu sự cố tại các cơ sở, nhằm chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống sự cố cháy nổ có thể xảy ra ngay từ giai đoạn ban đầu, không để dẫn đến diễn biến phức tạp vượt tầm kiểm soát trong các tình huống khẩn cấp.

Hội thi cũng chính là bản báo cáo thực tế, cung cấp những dữ liệu và hiện trạng cụ thể để các cấp lãnh đạo có những định hướng, quyết sách mới trong công tác quản lý an toàn của tổng công ty”.