Quảng Ngãi: Thu ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán, song còn nhiều thách thức

(TBTCO) - Ông Võ Hùng - Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi đánh giá, nhìn chung 6 tháng đầu năm 2024, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao, tuy nhiên so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giảm 12%. Điều này cho thấy tình hình thu ngân sách nhà nước còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức.

13/17 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ dự toán

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Cục Thuế Quảng Ngãi thực hiện ước đạt trên 8.903 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán trung ương giao, đạt 50,5% dự toán tỉnh giao, bằng 102,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Nếu tính cả số thuế gia hạn của năm 2023 thì thu NSNN bằng 88% dự toán. Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp 4.631 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán trung ương giao, đạt 56,4% dự toán tỉnh giao, bằng 101,5% so với cùng kỳ thực hiện; nếu tính cả số thuế được gia hạn, thu ngân sách bằng 80,9% dự toán.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện các đề án tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Khan

Các khoản thu còn lại đạt 4.272 tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán trung ương giao, đạt 45,3% dự toán tỉnh giao, bằng 102,9% so với cùng kỳ thực hiện, nếu tính cả số thuế được gia hạn số thu bằng 97,4% dự toán.

Còn nếu trừ thu tiền sử dụng đất, các khoản còn lại đạt 4.056 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán trung ương giao, đạt 59,4% dự toán tỉnh giao, bằng 114,4% so với cùng kỳ thực hiện, nếu tính cả số thuế gia hạn, số thu bằng 107,2% dự toán.

Cũng theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi, 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn có 13/17 khoản thu, sắc thuế có số thu đảm bảo tiến độ dự toán, trong đó tập trung vào các khoản thu, sắc thuế lớn như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 56,4%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 78,3%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 54,9%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 71,6%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 56,6%; thu lệ phí trước bạ đạt 53%; thu phí - lệ phí đạt 71,4%.

"Bên cạnh những điểm sáng trong bức tranh tổng thể thu ngân sách, thì vẫn có một số điểm đáng lưu ý như: Lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện giảm khoảng 20% do hiện tượng El Nino, dẫn đến số thu từ các doanh nghiệp thủy điện giảm mạnh so cùng kỳ. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản hoạt động trầm lắng cũng như các dự án do tỉnh làm chủ đầu tư chậm triển khai so với kế hoạch dẫn đến số thu tiền sử dụng đất mới chỉ đạt 8,3% dự toán, bằng 35,6% so với cùng kỳ thực hiện" - ông Võ Hùng - Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết.

Còn nếu tính cả số thuế được gia hạn năm 2023, trên địa bàn có 9/17 khoản thu, sắc thuế tăng hoặc bằng so với cùng kỳ thực hiện, trong đó một số khoản thu tăng mạnh như: Thu từ hoạt động xổ số tăng 31,1%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 15,1%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 19,8%; thu tiền cho thuê đất tăng 26,7%; thu phí - lệ phí tăng 44,4%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 17,4%.

Riêng thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 18,8% so cùng kỳ, chủ yếu do giảm thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ông Võ Hùng - Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi đánh giá, nhìn chung 6 tháng đầu năm 2024, thu NSNN trên địa bàn đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao, tuy nhiên so với cùng kỳ, thu NSNN trên địa bàn giảm 12%.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi, tác động tăng thu ngân sách trên địa bàn chủ yếu do giá dầu thô thế giới hiện nay đang ở mức cao hơn so với giá dầu thô dự toán giao (6 tháng giá dầu thô bình quân là 89,2 USD/thùng, trong khi giá giao dự toán là 70 USD/thùng), điều đó đã làm tăng số thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 56,4% dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên, số nộp từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng vẫn bị giảm 19,1% so với cùng kỳ do có thời gian Nhà máy dừng hoạt động tiến hành báo dưỡng tổng thể định kỳ 50 ngày, dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm 19%.

Triển khai quyết liệt các đề án chống thất thu thuế

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Cục Thuế Quảng Ngãi tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt các đề án chống thất thu thuế, thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế...

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, Cục Thuế Quảng Ngãi tiếp tục triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Cao Văn Đông - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lý Sơn trao giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Ảnh: Lê Vân

Ông Cao Văn Đông - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lý Sơn cho biết, ước thu 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 8,8 tỷ đồng, đạt 69,3% so với dự toán tỉnh giao, đạt 64,2% so với dự toán phấn đấu và tăng 21,6% so với cùng kỳ thực hiện.

Cũng theo ông Đông, với tinh thần quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao, ngay từ đầu năm, chi cục thuế đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế, của UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, giao các chỉ tiêu quản lý thuế cho các đội thuế, từng công chức thuế.

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, các biện pháp quản lý thu, chống thất thu thuế; tăng cường thu hồi nợ đọng, chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) đặc biệt là các chính sách thuế hỗ trợ của Chính phủ đến NNT. Nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tra thuế, kê khai kế toán thuế và đặc biệt là triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế đến từng người dân và NNT.

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, Chi cục Thuế huyện Lý Sơn cũng thường xuyên động viên, khen thưởng NNT thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Mới đây, Chi cục Thuế huyện Lý Sơn đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2023./.