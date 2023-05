Quốc hội sẽ miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(TBTCO) - Tuần tới, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện nay, chức vụ này đang do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiêm nhiệm.

Sáng 19/5, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Phú Cường có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 22/5/2023, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ 5 được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023. Đợt 2, từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023. Từ ngày 11/6 đến ngày 18/6/2023, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 22 ngày.

Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh trả lời tại cuộc họp báo.

Trong đó, theo dự kiến chương trình, trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về công tác nhân sự. Trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác nhân sự được xem xét tại kỳ họp, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với nhân sự do Quốc hội bầu khoá 15, cũng như việc tiến hành quy trình bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, quê ở tỉnh Bình Dương. Ông là Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân tài chính công nghiệp, từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông Cường lần lượt nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng tại Đồng Nai như Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh… Vào tháng 7/2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Cường được bầu làm Ủy viên UBTVQH khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Về trường hợp ông Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh nhắc lại thông tin ngày 15/5 vừa qua vừa qua Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Vào ngày 16/5, ông Nguyễn Phú Cường cũng đã có đơn xin được thôi làm đại biểu Quốc hội và xin thôi nhiệm vụ Quốc hội khoá XV. Theo trình tự, UBTVQH sẽ xem xét trong kỳ họp để trình ra Quốc hội thông qua, ông Nguyễn Tuấn Anh nói thêm.

Về lý do Trung ương cho thôi chức vụ và Quốc hội tiến hành các quy trình miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường - Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, lý do chỉ được công bố khi Quốc hội xem xét miễn nhiệm. “Lý do không thể nói gì thêm vì đó là nguyên tắc” - ông Bùi Văn Cường nói.

Đồng thời, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện nay, chức vụ này đang do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiêm nhiệm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hiện đang kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 9 dự án luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về các vấn đề kinh tế, xã hội và các vấn đề quan trọng khác, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và NSNN những tháng đầu năm 2023; phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021; xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; xem xét, thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024…

Quốc hội cũng xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.707 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; xem xét, quyết định việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xem xét, quyết định việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn… và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.