Samsung Electronics tụt bảy bậc trong danh sách 100 công ty lớn nhất

(TBTCO) - Theo danh sách 100 công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường do công ty kiểm toán PwC công bố mới đây, Samsung Electronics Co., công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, đã tụt bảy bậc so với một năm trước xuống vị trí thứ 22.

Samsung Electronics Co. Samsung Electronics Co. là công ty duy nhất của Hàn Quốc lọt vào danh sách nói trên, với giá trị thị trường đạt 342 tỷ USD tính đến tháng 3 năm nay. Con số này đánh dấu mức giảm 21% so với mức 431 tỷ USD một năm trước, khi “ông lớn” công nghệ của Hàn Quốc này đứng ở vị trí thứ 15 thế giới. Giá cổ phiếu của Samsung Electronics Co. đã giảm xuống trước những bất ổn trên toàn cầu, trong đó có xu hướng thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát, xung đột ở Ukraine, đại dịch COVID-19 kéo dài, và đồng USD mạnh lên. Giá cổ phiếu của Samsung đã giảm từ 81.400 won một năm trước xuống còn 69.600 won (54,83 USD) vào ngày 31/3, và còn giảm sâu hơn nữa trong những tuần gần đây xuống mức “đáy” mới trong năm qua là 63.800 won trong phiên 10/6. Apple Inc. đứng đầu danh sách nói trên với giá trị vốn hóa thị trường 2.850 tỷ USD, theo sau là tập đoàn công nghệ Microsoft Corp., Tập đoàn dầu khí quốc gia của Saudi Arabia Saudi Aramco, công ty mẹ của Google Alphabet Inc. và “đại gia” thương mại điện tử Amazon.com Inc. Tập đoàn chuyên về chế tạo chất bán dẫn lớn nhất thế giới Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) xếp thứ 10 thế giới với giá trị vốn hóa thị trường đạt 541 tỷ USD, tăng một bậc so với năm ngoái./.

TTXVN