(TBTCO) - Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng 2 con số so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 5,6% so với cùng kỳ; lao động việc làm có dấu hiệu tăng là chỉ dấu cho thấy "sức khoẻ" nền kinh tế nước ta đang hồi phục, tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm 2023.

Theo số liệu của Bộ Công thương mới công bố cho thấy, hoạt động sản xuất công nghiệp của nước ta có nhiều điểm sáng sau dịch Covid-19 và trong bối cảnh chịu sức ép suy giảm kinh tế thế giới.

Cụ thế, 9 tháng năm 2023, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Đường kính tăng 37,1%; phân hỗn hợp NPK tăng 18,6%; ti vi tăng 10,1%; thuốc lá điếu tăng 9,6%; sơn hóa học tăng 9,1%; vải dệt từ sợi nhân tạo tăng 8,3%; thép cán tăng 7,1%; sữa tươi tăng 6,9%.

Sản xuất công nghiệp, việc làm trong doanh nghiệp hồi phục tăng trưởng trở lại. Ảnh: minh hoạ

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9/2023 tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 tăng 9,7%).

​Đáng chú ý là sản xuất một số ngành công nghiệp trọng điểm tăng trưởng trở lại trong những tháng qua.

Điển hình, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2023 của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng điện thoại di động tháng 9 năm 2023 ước đạt 20,2 triệu cái, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng ti vi ước đạt 975,1 nghìn cái, tăng 5,7%; sản lượng linh kiện điện thoại ước đạt 61,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2023 của ngành sản xuất xe có động cơ tăng 5,2%.