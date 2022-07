Siêu thị giảm giá mạnh các mặt hàng thực phẩm tươi sống

Ngày 25/7/2022, hàng chục sản phẩm thực phẩm tươi sống bao gồm: thịt, cá, hải sản, rau củ và trái cây tiếp tục được hệ thống Đại siêu thị GO!, Big C của Central Retail áp dụng giảm giá 10% trong khuôn khổ chương trình “chợ sớm giảm sung” - áp dụng từ khi mở cửa siêu thị tới 10h sáng hàng tuần.

Trong đó, những sản phẩm như cánh gà, chân gà, cá hồi đông lạnh, cá basa, cá nục bông nhật… áp dụng giảm thêm 5% khi khách hàng mua từ 3kg trở lên.

Đặc biệt, tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, các sản phẩm thịt lợn như thịt vai, thịt cốt lết, thịt chân giò tiếp tục được bán giá bình ổn thị trường (thịt vai 136.000 đồng/kg; thịt cốt lết 135.000 đồng/kg; thịt chân giò 122.000 đồng/kg).

Người tiêu dùng hào hứng mua sắm các mặt hàng tươi sống tại Đại siêu thị GO!

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết: “Từ cuối tháng 3 vừa qua, Central Retail đã chủ động tham gia chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2022. Theo đó, các mặt hàng thịt lợn nằm trong chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market đảm bảo giữ giá ổn định. Chúng tôi cũng đang thảo luận với các nhà cung cấp để xem có thể nhanh chóng điều chỉnh giá đối với những mặt hàng chịu tác động bởi giá xăng dầu hay không”.

Trước đó, từ tháng 3/2022, tại các siêu thị GO!, Big C, Tops Market thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã áp dụng chương trình “siêu tiết kiệm” - mua nhiều giảm nhiều, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu do những tác động từ việc tăng giá xăng dầu trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, từ ngày 7/3/2022 tới nay, hệ thống đại siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc nỗ lực duy trì chương trình “chợ sớm giảm sung”. Áp dụng giảm giá 10% đối với phần lớn các mặt hàng tươi sống tại siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc./.