Siêu thị ngoại tung nhiều chương trình khuyến mãi Tết Quý Mão 2023

Hòa cùng không khí của mùa mua sắm tưng bừng dịp cuối năm và chuẩn bị chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp đến, chuỗi bán lẻ của Central Retail gồm: GO!, Big C, Tops Market bắt đầu tung ra loạt chương trình khuyến mãi đặc biệt hấp dẫn, nhằm đem đến cho người tiêu một cái tết đủ đầy, sung túc, không lo về giá.

Với chủ đề “Nhà khang trang - sẵn sàng đón Tết”, đợt khuyến mãi đầu tiên diễn ra từ ngày 8/12/2022 đến hết ngày 21/12/2022 và áp dụng giảm giá hấp dẫn lên đến 50% với gần 700 sản phẩm.

Trong đó, giảm giá đến 50% các sản phẩm dụng cụ nhà bếp; giảm giá lên đến 37% dành cho các sản phẩm nước tẩy rửa, lau nhà, nước lau kính; giảm giá lên đến 35% cho các sản phẩm nước giặt, xả thơm quần áo…

Đợt khuyến mãi này cũng áp dụng giảm giá lên đến 40% dành cho các loại trái cây tươi và các thực phẩm sấy, đóng gói các loại; ưu đãi lên đến 22% với những thực phẩm ăn liền như bánh buche, bánh bông lan, bánh cookie, croissants.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng sắm tết đủ đầy, không lo về giá khi mua sắm tại GO!, Big C

Ngoài ra, nhằm giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm, không lo về giá, đợt này, GO!, Big C cũng áp dụng chương trình “Giá hời - kết năm thuận lợi”, giá ưu đãi đến 30% dành cho các thực phẩm đông lạnh đóng gói.

Đặc biệt, bước vào đợt cao điểm mua sắm Tết sắp tới, từ ngày 22/12/2022 đến ngày 4/1/2023, khi mua sắm tại GO!, Big C với hóa đơn từ 500.000 đồng, người tiêu dùng sẽ nhận ngay 1 phiếu tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,55 tỷ đồng.

Dự báo, từ nay tới cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sức mua sẽ tiếp tục xu hướng tích cực, thị trường mua sắm Tết sẽ sôi động ngang hoặc hơn so với các dịp cuối năm trước đại dịch. Trên cơ sở đó, GO!, Big C đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào nhằm đem đến cho người tiêu dùng một cái tết đủ đầy, sung túc, không lo về giá.

Cụ thể, đối với hàng tiêu dùng nhanh, GO!, Big C sẽ cung cấp tất cả các sản phẩm Tết, bao gồm bánh Tết, kẹo Tết, nước ngọt, bia, rượu với giá cạnh tranh và nhiều chương trình khuyến mại như mua một tặng một, giảm giá 50%, và giá ưu đãi chỉ dành cho thành viên.

Đối với hàng thực phẩm tươi sống, Hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market dự kiến sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng tất cả các danh mục món ăn đặc trưng ngày Tết, tăng cường các mặt hàng sử dụng hàng ngày như thịt lợn và thịt bò, cá, hải sản, rau và trái cây.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, GO!, Big C cung cấp hơn 50 giỏ quà Tết với nhiều loại sản phẩm từ đồ uống, bánh kẹo, trái cây nhập khẩu đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đồ dùng gia đình với giá cả hợp lí, chỉ từ 99.000 đồng - 3.000.000đ/giỏ.