Siêu thị tung nhiều khuyến mại mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(TBTCO) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hệ thống đại siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mãi “Rạng ngời sắc Việt”, từ nay đến hết ngày 23/10/2022, mang đến cơ hội mua sắm hàng trăm sản phẩm làm đẹp, với mức khuyến mãi hấp dẫn lên đến 50%, kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.

Cụ thể, chương trình áp dụng chính sách bán hàng đồng giá hấp dẫn: đồng giá 79.000 đồng (tiết kiệm lên đến 30%); đồng giá 99.000 đồng (tiết kiệm từ 22% đến 43%); đồng giá 119.000 đồng (tiết kiệm 34% đến 47%)…

Các bạn trẻ tranh thủ đi mua quà dịp 20/10 tại siêu thị GO!

Dịp này, chương trình “Rạng ngời sắc Việt” thiết kế sẵn nhiều loại hộp quà bắt mắt, với giá giảm hấp dẫn từ 25% - 30%, nhằm tạo điều kiện để phái mạnh có thể dễ dàng dành tặng một nửa yêu thương của mình.

Cụ thể: Hộp quà sữa tắm Lashe 161.700 đồng/hộp, giảm giá còn 119.900 đồng/hộp (tiết kiệm 25%); hộp quà sữa tắm Lifebuoy tràm trà muối hồng 195.000 đồng/hộp, giảm còn 138.900 đồng/hộp (tiết kiệm 28%) - khi mua 3 hộp quà này, khách hàng được tặng 1 bộ 3 hũ thủy tinh; hộp quà sữa tắm Hazeline 105.800 đồng/hộp, giảm còn 74.900 đồng/hộp (tiết kiệm 29%)…

Ngoài ra, chương trình “Rạng ngời sắc Việt” còn áp dụng hình thức mua là tặng đặc biệt hấp dẫn: Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua 2 tính tiền 1 và các chương trình khuyến mãi đặc biệt đến từ phía đối tác của GO!, Big C như: giảm giá trực tiếp trên hóa đơn (giảm 20.000 đồng cho hóa đơn 269.000 đồng các sản phẩm chăm sóc tóc của Unilever, giảm 15.000 đồng cho hóa đơn 149.000 đồng các sản phẩm chăm sóc răng miệng của Colgate…); áp dụng quay số may mắn khi mua các sản phẩm dầu gội của P&G, với cơ hội trúng giải đặc biệt trị giá 14.890.000 đồng, và các cơ hội trúng thưởng 100% thẻ điện thoại 20.000 đồng - 50.000 đồng…/.