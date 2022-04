COVID-19 tới 6 giờ sáng 25/4:

(TBTCO) - Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 395.634 ca mắc mới COVID-19 và 930 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 509 triệu ca, trong đó trên 6,24 triệu người không qua khỏi.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 22/4/2022.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 25/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 509.463,087 ca, trong đó có tổng cộng 6.242.829 người tử vong.

Số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á-châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất (với trên 64.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 160 ca.

Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng mạnh, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn, đồng thời chiến lược “Không COVID” áp dụng từ đầu dịch cũng chuyển thành “Không COVID linh hoạt”.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 24/4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 201 ca tử vong. Trong ngày 24/4, Thái Lan có số ca mắc mới (trên 17.000 ca) cao nhất khu vực, trong khi nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (128 ca).

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á tiếp tục thuyên giảm và có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Thái Lan và Philippines vẫn căng thẳng hơn so với các nước khác. Xét về tổng số ca mắc và tử vong từ đầu dịch tới nay, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng.

Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Singapore.

Tại Đông Nam Á, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi người dân đi tiêm mũi tăng cường, khẳng định vai trò của mũi tiêm này giúp củng cố hệ miễn dịch. Thủ tướng Hun Sen kêu gọi mọi người dân đi tiêm mũi 3 để củng cố miễn dịch cộng đồng và đảm bảo tiến trình hướng đến mở cửa hoàn toàn đất nước sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Ông cũng yêu cầu các cơ quan y tế tập trung tiêm phòng cho công nhân các nhà máy dệt may, công trường xây dựng, người bán hàng rong và sinh viên.

Campuchia đã triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia phòng dịch COVID-19 từ tháng 2/2021. Đến nay, 14,88 triệu người dân, tương đương 93% tổng dân số 16 triệu người, đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Trong đó, 14,14 triệu người (88% dân số) đã được tiêm 2 mũi cơ bản, khoảng 8,22 triệu người (51%) đã được tiêm mũi 3 và 1,36 triệu người (8,5%) được tiêm mũi 4. Ngày 24/4, Campuchia ghi nhận 16 ca mắc mới, không có thêm ca tử vong nào, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 136.216 ca và 3.056 ca.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 23/4/2022.

Thái Lan thông báo 12/77 tỉnh, thành của quốc gia này sẽ sớm có thể tuyên bố COVID-19 là một bệnh đặc hữu trước thời hạn đặt ra để chấm dứt đại dịch trên toàn quốc vào tháng 7. Các tỉnh ở Thái Lan sẽ chuyển sang giai đoạn COVID-19 là bệnh đặc hữu khi tỷ lệ tử vong giảm xuống dưới 0,1% các ca nhiễm trong 2 tuần liên tiếp. Chính phủ Thái Lan đã ấn định thời hạn chót là ngày 1/7 để tuyên bố chấm dứt đại dịch. Quá trình chuyển đổi COVID-19 từ đại dịch sang bệnh đặc hữu ở Thái Lan gồm 4 giai đoạn: Chiến đấu (cấp độ 4) từ 12/3 đến đầu tháng 4, Bình ổn (cấp độ 3) từ tháng 4 đến tháng 5, Suy giảm (cấp độ độ 2) từ cuối tháng 5 đến tháng 6 và Hậu đại dịch (cấp độ 1) từ ngày 1/7 trở đi.

Ngoài 12 tỉnh trên, hiện Thái Lan có 21 tỉnh đang ở cấp độ 4 và 44 tỉnh đang ở cấp độ 3. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên toàn quốc vẫn tăng mặc dù số ca nhiễm có khả năng giảm xuống. Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 trên toàn quốc hiện nay là 0,31%. Thái Lan sáng 24/4 ghi nhận thêm 17.784 ca mới cùng 126 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 4.165.874 ca và 27.775 ca.

Malaysia thông báo ghi nhận thêm 5.624 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc kể từ đầu dịch lên 4.427.067 ca. Số ca tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này cũng tăng lên 35.491 người sau khi có thêm 9 bệnh nhân không qua khỏi. Malaysia cũng ghi nhận thêm 10.041 ca bình phục, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 bình phục lên 4.310.599 người. Hiện Malaysia vẫn còn 80.977 ca mắc đang được điều trị, trong đó có 89 ca được điều trị tích cực.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia thông báo thành phố Thượng Hải ghi nhận thêm 39 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 23/4, con số cao nhất kể từ khi thành phố này áp đặt lệnh phong tỏa từ đầu tháng 4 để ngăn chặn dịch. Với số ca tử vong mới ghi nhận tại Thượng Hải, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc đại lục tăng lên 4.725 người.

Giới chức y tế thành phố Thượng Hải đã nỗ lực nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân thể nặng để giảm tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này. Theo đó, 9 đội ngũ y tế chuyên điều trị các ca bệnh nặng đã được điều động bổ sung cho 8 bệnh viện được chỉ định điều trị COVID-19. Các nhóm này gồm 360 chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị tích cực.

Tại Bắc Kinh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Pang Xinghuo cho biết các quan sát sơ bộ cho thấy dịch đã "lây lan một cách vô hình" trong thủ đô từ một tuần nay, ảnh hưởng đến "các trường học, các nhóm du lịch và nhiều gia đình".

Tại châu Âu, một nghiên cứu được Viện Y tế quốc gia Italy (ISS) công bố ngày 23/4 cho thấy nguy cơ tái nhiễm đang gia tăng ở phụ nữ, thanh niên trong độ tuổi từ 12-49 và các nhân viên y tế. Nghiên cứu của ISS nêu rõ nguy cơ tái nhiễm cao hơn ở những người đã mắccách đây 210 ngày, những người chưa tiêm vaccine hoặc những người mới chỉ tiêm 1 liều vaccine trong hơn 120 ngày, so với những người đã tiêm đủ liều vaccine.

Dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ tử vong trong số những người trên 5 tuổi không tiêm vaccine trong khoảng thời gian từ ngày 25/2-27/3 cao gấp khoảng 5 lần so với những người đã tiêm đủ liều vaccine và cao gấp 10 lần so với những người đã được tiêm nhắc lại mũi thứ ba. Theo các số liệu thống kê mới nhất, 4,2 triệu người Italy đủ điều kiện tiêm chủng vẫn chưa tiêm mũi đầu tiên, trong khi 2 triệu người khác chưa tiêm liều thứ ba. Bộ Y tế Italy cho biết trong ngày 23/4, nước này đã có 70.520 ca mắc mới, so với 73.212 ca một ngày trước đó, trong khi số ca tử vong giảm từ 202 người xuống còn 143 người.

Kể từ ngày 25/4, hầu hết các bang ở Đức bắt đầu ngừng thực hiện xét nghiệm COVID-19 bắt buộc tại các trường phổ thông. Đây được xem là một trong những biện pháp chống dịch bệnh COVID-19 quan trọng cuối cùng được bãi bỏ ở Đức trong tháng này.

Việc xét nghiệm bắt buộc đã được bãi bỏ hoặc kết thúc từ ngày 25/4 ở 6 bang và đến cuối tháng này, thêm 6 bang áp dụng quy định mới là không thực hiện xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với học sinh. Chỉ còn bang Thuringia sẽ tiếp tục xét nghiệm đối với học sinh cho đến ngày 6/5 và Berlin dự kiến vẫn tiến hành xét nghiệm cho đến khi có thông báo mới. Riêng Hamburg và Saarland, chưa đưa ra quyết định về việc dừng xét nghiệm tính đến tháng 5.

Đầu tháng này, quy định về khẩu trang bắt buộc đã được gỡ bỏ ở hầu hết các trường học, phù hợp với Đạo luật bảo vệ chống lây nhiễm. Mặc dù việc xét nghiệm bắt buộc tại các trường học vẫn có thể thực hiện trên toàn nước Đức, nhưng hầu hết các bang đều dừng thực hiện quy định này. Thay vào đó, việc xét nghiệm tự nguyện hoặc bắt buộc chỉ được thực hiện trong trường hợp học sinh có các triệu chứng hoặc trở lại trường sau một kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Hartford, Connecticut, Mỹ.

Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục và Đào tạo (VBE), Udo Beckmann cũng cho rằng các cơ quan chức năng càng phải cân nhắc thận trọng xem liệu việc bãi bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm bắt buộc cùng một lúc có thích hợp hay không. Trước đó, Quốc hội Đức thông báo chấm dứt quy định đeo khẩu trang đối với các nghị sĩ kể từ ngày 25/4.

Theo đó, các chính trị gia sẽ không phải đeo khẩu trang trong nghị trường và quy định 3G (đã tiêm, đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính) không còn là bắt buộc trước khi bước vào phòng họp. Tuy nhiên, các nghị sĩ vẫn có thể tiếp tục đeo khẩu trang nếu muốn, đặc biệt ở những nơi không thể duy trì khoảng cách./.