Sớm sửa luật để khơi thông nguồn lực nhà nước tại doanh nghiệp

Mở rộng đối tượng áp dụng để có chính sách quản lý thống nhất Để phù hợp với Nghị quyết số 12-NQ/TW và yêu cầu quản lý, đầu tư, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng tại dự thảo Luật sửa đổi Luật số 69. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp; Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác do doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp đầu tư vốn; Doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp tại các doanh nghiệp khác… Theo ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Nghị quyết số 12-NQ/TW xác định DNNN là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Do đó, Nhà nước cần phải xây dựng một chính sách về chủ sở hữu của nhà nước đầu tư thống nhất, chính sách đó cần phải được tuân thủ một quy trình phù hợp và thống nhất trong tổ chức thực hiện. Mặt khác, doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đều vận dụng quy định pháp luật về quản lý, đầu tư vốn của nhà nước như cơ chế đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước hiện hành, chỉ khác về cơ quan đại diện chủ sở hữu. Hiện nay, các doanh nghiệp này chưa thuộc đối tượng áp dụng của Luật 69 nên quá trình quản lý còn có sự lúng túng chưa thống nhất. Một số vụ án tại các doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (xảy ra ở Bình Dương; TP.HCM…) đã cho thấy nếu không có quy định thuộc đối tượng áp dụng sẽ khó khăn trong quá trình tổ chức, quản lý vận hành vì về bản chất vốn đầu tư tại doanh nghiệp này có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, từ các tài sản nhà nước bàn giao.