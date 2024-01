Sơn La: Lực lượng chức năng nộp ngân sách hơn 23,3 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Yangxindan, An cung hoàn Fuwak-hk do không bảo đảm an toàn thực phẩm.