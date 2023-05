Sử dụng mã ID thu, nộp thuế giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế sai sót

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, quy tắc sử dụng mã ID khoản phải nộp đối với các sắc thuế, khoản thu khác thuộc NSNN như sau: Đối với khoản phải nộp liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai là số thông báo trên thông báo nộp tiền do cơ quan thuế ban hành. Đối với khoản nộp liên quan lệ phí trước bạ phương tiện là mã hồ sơ trên thông báo nộp tiền do cơ quan thuế ban hành. Đối với khoản phải nộp còn lại là dãy số do hệ thống ứng dụng quản lý thuế tạo, có tính duy nhất cho từng khoản phải nộp của NNT. Tất cả các khoản phải nộp của NNT đã được ghi nhận tại hệ thống các ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế trước và sau thời điểm triển khai đều được cấp mã ID khoản phải nộp.