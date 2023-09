Sức mua yếu, nhiều doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bánh Trung thu

(TBTCO) - Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Trung thu, trên thị trường, sức mua giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ bánh Trung thu đã đồng loạt giảm giá sâu nhằm kích tiêu dùng.

Người tiêu dùng mua bánh Trung thu giảm giá tại siêu thị Go!Bigc Thăng Long. Ảnh: TL

Thông thường, từ Rằm tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch, thị trường bánh Trung thu rất sôi động, thế nhưng năm nay thị trường này lại rất trầm lắng. Dọc các con phố Đào Tấn (Ba Đình), Xã Đàn, Láng Hạ (Đống Đa), Lê Đức Thọ (Cầu Giấy), Quang Trung (Hà Đông)... nơi tập trung rất nhiều các cửa hàng kinh doanh bánh Trung thu nhưng có rất ít khách mua.

Nhân viên kinh doanh bánh Trung thu nhãn hiệu Kinh Đô trên phố Xã Đàn (Đống Đa) cho biết, dù đã mở bán cả tháng nay, nhưng trung bình, chỉ tiêu thụ được lượng bánh trị giá từ 3 - 4 triệu đồng/ngày. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu bán hàng năm nay sụt giảm khoảng 40%.

Sức tiêu thụ giảm sút, để kích cầu tiêu dùng các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ đồng loạt tung chương trình giảm giá bánh Trung thu.

Khảo sát tại một số trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị lớn, các sàn thương mại điện tử như siêu thị WinMart, siêu thị Go! Big C, siêu thị Bách hóa Xanh, Shopee, Lazada, Tiki và Sendo... cho thấy các mặt hàng bánh Trung thu đều giảm giá từ 15-50% tùy loại.

Cụ thể, tại hệ thống siêu thị WinMart tổ chức chương trình khuyến mại “Vũ hội trăng rằm - thắm tình đoàn viên” qua đó giảm giá 15% cho tất cả các sản phẩm bánh Trung thu.

Tương tự hệ thống siêu thị Bách hóa Xanh cũng đưa chương trình khuyến mại “Trung Thu đoàn viên - Nhận quà liên miên,” khách hàng khi mua bánh Trung thu sẽ được mua 1 tặng 1.

Tại hệ thống siêu thị Go! Big C đang triển khai chương trình khuyến mại với tên gọi “Trung thu đoàn viên - Nếm trọn an yên.” Theo đó, từ nay đến hết 29/9, Go! Big C giảm giá đến 22% sản phẩm bánh Trung thu.

Hộp 4 bánh Trung thu loại 200g gồm 1 bánh thập cẩm và 3 bánh không trứng giảm từ 229.000 đồng xuống còn 189.000 đồng/hộp, hộp 1 bánh thập cẩm, 1 bánh có trứng và 2 bánh không trứng giảm từ 279.000 đồng xuống còn 229.000 đồng/hộp.

Hộp 4 bánh Trung thu gồm 1 bánh thập cẩm và 3 bánh có trứng giảm xuống chỉ còn 249.000 đồng (giá niêm yết 300.000 đồng), bánh Trung thu trà xanh giảm xuống còn 39.000 đồng/chiếc, loại nhân khoai môn, trứng chỉ còn 49.000 đồng/chiếc (giá niêm yết 63.000 đồng/chiếc), bánh nhân đậu xanh loại 200g giảm xuống còn 39.000 đồng/chiếc, nếu khách hàng mua loại nhân đậu xanh, sầu riêng, trứng 200g, giá chỉ còn 49.000 đồng/chiếc...

Ngoài ra, siêu thị còn tổ chức chương trình ưu đãi mua 4 tặng 1 và bán đồng giá từ 39.000 - 40.000 đồng các bánh không trứng.

Đặc biệt với những đơn hàng trị giá trên 1 triệu đồng còn được giảm thêm 15% giá trị đơn hàng.

Không chỉ các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị giảm giá các mặt hàng bánh Trung thu mà vào thời điểm này trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki và Sendo... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này từ 5-50%, tuỳ loại.

Thực tế, trên sàn thương mại điện tử Lazada, giá một số loại bánh Trung thu nhân đậu xanh, trà xanh, thập cẩm trứng muối... cũng được giảm từ 25- 44%, còn 14.000- 42.000 đồng/bánh tùy loại.

Tại sàn thương mại điện tử Shopee, một thương hiệu bánh được quảng cáo là nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh có 20 vị nhân bánh khác nhau thì có đến 15 vị đang chạy chương trình giảm giá từ 8 - 40% cho loại bánh có trọng lượng 175 g/bánh. Riêng hộp giấy đựng bánh giảm giá tới 50%.

Trên sàn thương mại điện tử Tiki giảm từ 9 - 22% cho sản phẩm bánh Trung thu nhân thập cẩm, trà xanh, trứng muối, socola.../.