Tạo động lực phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

(TBTCO) - Quý I/2022 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đã tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua, đạt 4,36 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 50,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.