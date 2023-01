Tết An Bình 2022: “Hành trình gieo mầm hạnh phúc”

Tết An Bình là hoạt động thiện nguyện thường niên đã trở thành “truyền thống” của ABBANK, được phát động từ năm 2010 với mong muốn mang tết ấm, tết vui đến với những đồng bào khó khăn trên khắp cả nước. Sau 13 năm phát động, đến nay cả hình thức và ý nghĩa của hành trình Tết An Bình đã mở rộng hơn, không chỉ đơn thuần là mang tết ấm no đến với các gia đình nhỏ, mà còn hướng tới ý nghĩa bảo vệ môi trường sống và sinh kế cho người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2022, ABBANK đã chi hơn 11 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.