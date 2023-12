Thái Bình: Nỗ lực thu ngân sách chặng nước rút, phấn đấu đạt dự toán

(TBTCO) - Lũy kế 11 tháng năm 2023, Cục Thuế Thái Bình thu nội địa ước đạt 6.757 tỷ đồng, đạt 66,4% dự toán Bộ Tài chính, đạt 59,5% dự toán UBND tỉnh giao. Nhiệm vụ thu ngân sách trong tháng 12/2023 là rất nặng nề. Do đó, cục thuế Thái Bình thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu hồi nợ thuế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn.

14/23 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thái Bình, năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình có sự phục hồi, tăng trưởng khá, đạt kết quả tích cực. Trong 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 67.743 tỷ đồng, tăng 7,53% so với năm 2022. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 202.526 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2022, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,2%, khu vực dịch vụ tăng 6,5% so với năm 2022.

UBND tỉnh Thái Bình họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế, kết quả công tác thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: T. Đạt

Trong năm, tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”; ký biên bản ghi nhớ với Bộ Y tế, Tập đoàn VSIP; hội thảo chuyên đề phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ - tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp...

Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, UBND tỉnh Thái Bình cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 24.500 tỷ đồng, đạt 116,5% dự toán, bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2022; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 22.500 tỷ đồng, đạt 134,4% dự toán, bằng 100,8% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 10.189 tỷ đồng, 89,8% dự toán HĐND tỉnh; tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện gần 22.600 tỷ đồng, đạt 134% dự toán.

Công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, nhất là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có sự phát triển vượt bậc so với những năm trước với tổng thu hút vốn đến ngày 20/11 đạt hơn 710 triệu USD.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm và các dự án phát triển nhà ở. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh thuộc nhóm đầu cả nước, ước thực hiện giải ngân năm 2023 đạt gần 6.300 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đối với người có công và các đối tượng bảo trợ chính sách xã hội được chú trọng thực hiện. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước được tăng cường. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Phấn đấu thu ngân sách đạt mức cao nhất

Thông tin về tình hình thu ngân sách nội địa trên địa bàn, ông Hà Nhật Quang - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình cho biết, tính đến hết tháng 11/2023, tổng thu nội địa ước thực hiện 6.757 tỷ đồng, đạt 66,4% dự toán Bộ Tài chính, đạt 59,5% dự toán của tỉnh, bằng 70,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu từ thuế và phí ước đạt 4.508 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán Bộ Tài chính và của UBND tỉnh giao, bằng 70,9% so với cùng kỳ năm 2022; thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.249 tỷ đồng, đạt 90% dự toán Bộ Tài chính, đạt 61,3% dự toán của tỉnh, bằng 69,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Hà Nhật Quang - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Ảnh: T. Đạt

Đại diện Cục Thuế Thái Bình thông tin, trong tổng số 15 chỉ tiêu thu, có 11 chỉ tiêu đến nay đã đạt tiến độ, dự kiến đến ngày 31/12/2023 sẽ hoàn thành và vượt dự toán được giao.

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn 4 chỉ tiêu thu chưa đạt theo tiến độ và dự báo khó có khả năng hoàn thành.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá kết quả thu ngân sách 11 tháng, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho rằng, với kết quả đạt được, nhiệm vụ thu ngân sách trong tháng 12/2023 là rất lớn, rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết liệt, quyết tâm, trách nhiệm cao của các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng với việc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 12/2023 phải xác định nhiệm vụ kế tiếp của năm 2024, trên cơ sở đó có giải pháp thu ngân sách hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo trong tháng 12/2023, các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải thể hiện được sự quyết liệt, quyết tâm, trách nhiệm cao trong thực hiện các giải pháp thu ngân sách.

Cục Thuế Thái Bình cần tập trung thu đủ số thuế và phí tỉnh giao, trong đó phải huy động sự vào cuộc tích cực trong toàn ngành, tiếp tục rà soát, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân; thực hiện đầy đủ, quyết liệt các giải pháp để thu hồi nợ thuế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn; phối hợp chặt chẽ với ngành công an trong quá trình tổ chức thu thuế, phí.

Đối với các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chỉ đạo sát sao, quyết liệt, coi tháng 12/2023 là tháng trọng tâm, cao điểm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, từ đó phối hợp với chi cục thuế rà soát, đánh giá lại các khoản thu còn dư địa để có giải pháp thu phù hợp; tổ chức gặp mặt, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn có số nộp thuế lớn./.