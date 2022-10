Thái Nguyên: Thu thuế xuất nhập khẩu vượt 36% chỉ tiêu cả năm

(TBTCO) - Năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Nguyên được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 1.900 tỷ đồng. Lũy kế tính đến giữa tháng 10/2022, đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ thu đạt 2.600 tỷ đồng, vượt 36% so với chỉ tiêu giao, bằng 154% so với cùng kỳ và bằng 107% so với chỉ tiêu đơn vị đặt mục tiêu phấn đấu.

Đại diện Chi cục Hải quan Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn có 480 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu trong 10 tháng qua, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, số lượng doanh nghiệp làm thủ tục thường xuyên tại chi cục có lượng 12 tờ khai/năm là 160 doanh nghiệp (doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có 125, còn lại là doanh nghiệp ngoài tỉnh). Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Ảnh: Khánh Linh Thái Nguyên hiện có 4 doanh nghiệp ưu tiên. Các mặt hàng làm thủ tục xuất khẩu chủ yếu gồm: hàng may mặc; linh kiện điện tử xuất khẩu vào khu chế xuất; tấm pin năng lượng mặt trời; bao bì giấy, bao bì plastic… Còn mặt hàng nhập khẩu là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, hàng gia công xuất khẩu (nguyên phụ liệu may mặc, linh kiện điện tử, nguyên liệu giấy, platic sản xuất bao bì; nguyên liệu thép sản xuất khuôn mẫu, ốc vít; máy móc thiết bị tạo tài sản cố định…). Ông Nguyễn Đăng Chinh - Chi cục Hải quan Thái Nguyên cho hay, tính đến giữa tháng 10/2022, tổng tờ khai thực hiện qua Chi cục Hải quan Thái Nguyên đạt gần 143.000 tờ khai, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, song do giá trị sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu tăng nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn đạt tới 39,71 tỷ USD, tăng gần 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên chiếm 86% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Tính đến giữa tháng 10/2022, Chi cục Hải quan Thái Nguyên đã thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt 2.600 tỷ đồng, vượt 36% so với chỉ tiêu giao, bằng 154% so với cùng kỳ và bằng 107% so với chỉ tiêu chi cục phấn đấu. Trong đó, thuế giá trị gia tăng chiếm chủ yếu, với trên 2.340 tỷ đồng; thuế nhập khẩu 187 tỷ đồng; thuế xuất khẩu 42 tỷ đồng; còn lại là thuế bảo vệ môi trường và thu khác. Có được kết quả trên, đại diện Chi cục Hải quan Thái Nguyên cho rằng, việc dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, nhất là từ quý II trở đi, đã giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dần trở lại bình thường. Do đó, các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Tuy vậy, đại diện Chi cục Hải quan Thái Nguyên cũng cho hay, Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách “Zero COVID” khiến việc xuất nhập khẩu hàng hóa bị đình trệ, kéo dài. Cùng với đó là sự khủng hoảng từ thị trường châu Âu do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine... nên thực tế còn không ít doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với khó khăn trong xuất, nhập khẩu hàng hóa. Trước tình hình đó, Chi cục Hải quan Thái Nguyên chủ động nắm bắt hỗ trợ doanh nghiệp, với đa dạng các hình thức, như: trực tiếp giải đáp, trao đổi tại đơn vị hoặc qua điện thoại, công văn; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nộp thuế điện tử 24/7; quý III/2022, chi cục đã tổ chức hội nghị đối thoại với 82 doanh nghiệp. Qua đó, giải đáp trên 30 ý kiến, nội dung doanh nghiệp quan tâm, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến hải quan./.

Văn Tuấn