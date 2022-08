Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển

(TBTCO) - Tính đến 30/7/2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thông quan cho lượng hàng hóa tăng hơn 43% so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách đạt hơn 11.446 tỷ đồng, đạt 104% so với chỉ tiêu được giao, đạt 95% chỉ tiêu phấn đấu, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2021.