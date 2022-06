Thi tốt nghiệp THPT 2022: Nỗ lực phòng ngừa, tăng kỷ cương, giảm vi phạm

(TBTCO) - Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, các sở giáo dục và đào tạo triển khai công tác coi thi ngày 7 - 8/7/2022 phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc tại tất cả các điểm thi. Việc chấm thi tốt nghiệp THPT vẫn được giao cho các địa phương thực hiện, với sự giám sát của thanh tra các tỉnh, thành và thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật

Ngày 8/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn, hiện dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng ảnh hưởng còn hiện hữu, cần phương án tổ chức thi cho các đối tượng liên quan dịch bệnh và dự phòng các bất thường. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo cấp tỉnh hỗ trợ tối đa sở GDĐT chuẩn bị tốt nhất khâu chuyên môn cho thí sinh, bao gồm cả kiến thức và tâm lý, hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa về đi lại, lưu trú để tham gia kỳ thi tốt nhất.

Đặc biệt các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, giữ an toàn tuyệt đối cho đề thi, công tác chấm thi… và các khâu liên quan, đảm bảo an toàn, bảo mật, trật tự.

Quang cảnh hội nghị

“Năm nay kỳ thi cơ bản như năm trước, với một số đổi mới về phương diện kỹ thuật để kỳ thi thuận lợi hơn. Tuy phương thức cũ, nhưng mỗi kỳ thi lại có sự tham gia của những học sinh mới, nên đội ngũ làm thi luôn phải xem lại các quy định và các điều kiện liên quan để tổ chức kỳ thi được tốt nhất” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài việc chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn lãnh đạo các địa phương quan tâm đến các cấp học khác, thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt tuỳ tình hình thực tiễn, có thể chậm hơn một chút, để những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh có thời gian củng cố kiến thức, tâm lý, tình cảm, làm sao để các em học sinh đỡ thiệt thòi.

Trong mùa hè - thời gian để địa phương chuẩn bị năm học mới vào tháng 9, Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, thành phố lưu tâm chỉ đạo, hỗ trợ sở GDĐT chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, về giáo viên, học liệu, tài liệu giáo dục địa phương, sẵn sàng cho các lớp 3, 7, 10 với nhiều nội dung mới.

Ông Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ, Cục Quản lý chất lượng và các vụ, cục liên quan đã chủ động, phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Bộ GDĐT đã thực hiện rà soát "ma trận" đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 và 2021 - 2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay. Công tác ra đề thi thực hiện theo quy trình bảo đảm khách quan, bảo mật, trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia.

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đến kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương. Tiếp tục theo dõi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các địa phương và chỉ đạo tổ chức thi theo đúng tiến độ, kế hoạch; bảo đảm kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Các sở GDĐT triển khai công tác coi thi ngày 7 - 8/7/2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc tại tất cả các điểm thi. Việc chấm thi tốt nghiệp THPT vẫn được giao cho các địa phương thực hiện, với sự giám sát của thanh tra các tỉnh và thanh tra do Bộ GDĐT. Theo kế hoạch, ngày 24/7 sẽ công bố kết quả thi, sau khi kết quả thi của các tỉnh, thành được nhập lên hệ thống quản lý thi của Bộ GDĐT và tiến hành chạy đối sánh để đảm bảo kết quả chính xác tuyệt đối.

Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở giáo dục và đào tạo

Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường cho biết, bộ đã ban hành đầy đủ các văn bản, hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đặc biệt đã ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ chi tiết thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non năm 2022, theo Quyết định số 1392/QĐ-BGDĐT ngày 26/5/2022. Đáng chú ý, trong kiểm tra công tác coi thi và chấm thi năm 2022, bộ thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở GDĐT.

Về công tác tuyển sinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thuỷ đánh giá cao sự phối hợp của các sở, các trường THPT trong công tác dữ liệu và hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến, đồng thời mong muốn các sở, trường THPT tiếp tục phối hợp hiệu quả với các trường đại học để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ - Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia nhận định, các địa phương đã chuẩn bị kỹ càng, chủ động, sẵn sàng tổ chức kỳ thi. Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ban hành chỉ thị tổ chức kỳ thi; thành lập ban chỉ đạo thi, ban hành kế hoạch tổ chức, phân công rõ nhiệm vụ của từng sở, ngành...

Các địa phương cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề lựa chọn nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi với quan điểm chọn đúng người, giao đúng việc, kiểm tra thường xuyên; đồng thời làm tốt công tác tập huấn quy chế thi, làm rõ trách nhiệm của từng vị trí.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất bảo đảm an ninh, an toàn cho các điểm thi và địa điểm in, sao đề thi, lưu ý đến các điểm thi ở gần nhà dân; chủ động phương án phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường thanh tra và cố gắng phòng ngừa, giảm vi phạm./.