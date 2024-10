(TBTCO) - Vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel đã gây ra những biến động mạnh trên thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu. Tâm lý hoảng loạn nhanh chóng lan rộng khi các nhà đầu tư lo ngại nguy cơ chiến tranh toàn diện tại Trung Đông, làm các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh, trong khi giá dầu tăng vọt.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ.

Chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm

Theo Wall Street Journal và ABC News, vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel vào đêm 1/10 đã gây ra những biến động mạnh trên thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu. Tâm lý hoảng loạn nhanh chóng bao trùm các nhà đầu tư khi họ đối mặt với viễn cảnh của một cuộc chiến tranh toàn diện tại khu vực Trung Đông, một điểm nóng chính trị và kinh tế chiến lược của thế giới. Điều này khiến các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ giảm mạnh, trong khi giá dầu tăng vọt.

Cổ phiếu tại thị trường Mỹ đã có phản ứng nhanh chóng sau vụ tấn công, với chỉ số Nasdaq giảm 1,5%, dẫn đầu trong số các chỉ số lớn. S&P 500 cũng giảm 0,9% sau khi rơi sâu hơn đến 1,4% trước đó trong phiên giao dịch. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,4%, thoát khỏi mức kỷ lục đạt được vào đầu tuần. Thị trường chứng khoán chịu tác động nặng nề từ lo ngại xung đột quân sự sẽ lan rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư.

Các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là những công ty như Apple và các nhà sản xuất chip như Nvidia, Micron, và Intel, là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Cổ phiếu Apple giảm tới 2,9% sau khi có thông tin cho rằng công ty cắt giảm đơn đặt hàng sản xuất cho dòng iPhone mới. Đây là nguyên nhân chính kéo chỉ số Nasdaq giảm mạnh.

Mặc dù thị trường đã thu hẹp đà giảm sau khi có thông báo rằng người Israel có thể an toàn rời khỏi hầm trú bom, sự bất ổn vẫn tiếp tục. Quincy Krosby, chiến lược gia toàn cầu tại LPL Financial, cảnh báo rằng bất kỳ diễn biến leo thang nào của cuộc xung đột cũng có thể làm dấy lên làn sóng bán tháo mạnh, đặc biệt khi các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và trái phiếu kho bạc chứng kiến dòng tiền đổ vào mạnh mẽ.

Tác động đến giá dầu

Vụ tấn công cũng làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung dầu, khiến giá dầu tăng vọt với tốc độ chưa từng thấy kể từ những ngày đầu xung đột giữa Israel và Hamas một năm trước. Giá dầu thô tương lai tại Mỹ đã tăng tới 5% trong phiên giao dịch, sau đó ổn định với mức tăng 2,4%, đạt 69,83 USD một thùng, dù vẫn thấp hơn so với mức của tuần trước.

Các chuyên gia cho rằng giá dầu tăng không chỉ phản ánh tình hình căng thẳng hiện tại mà còn phụ thuộc vào khả năng gián đoạn nguồn cung từ Iran thông qua Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 15% nguồn cung dầu toàn cầu. Nếu tình hình leo thang, việc gián đoạn vận tải dầu qua tuyến đường này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ sản lượng dầu thô kỷ lục của Mỹ vào năm 2023, các chuyên gia như Timothy Fitzgerald, Giáo sư kinh tế kinh doanh tại Đại học Tennessee, dự đoán rằng tác động của cú sốc nguồn cung sẽ ít nghiêm trọng hơn so với trước đây, khi Mỹ hiện là nước xuất khẩu dầu nhiều hơn nhập khẩu.

Cuộc tấn công của Iran vào Israel đã đẩy giá dầu lên hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 1/10 và các chuyên gia cảnh báo rằng điều này có thể sớm ảnh hưởng đến giá xăng tại Mỹ. Các chuyên gia ước tính người tiêu dùng có thể phải đối mặt với mức tăng từ 10 đến 15 cent mỗi gallon xăng, nâng giá trung bình lên từ 3,30 USD đến 3,35 USD một gallon, tùy thuộc vào diễn biến xung đột.

Giá xăng tại Mỹ đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, nhờ nhu cầu giảm sút khi mùa du lịch Hè kết thúc. Tuy nhiên, nếu xung đột tiếp tục leo thang hoặc làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến đường vận chuyển dầu, giá xăng có thể lại tăng vọt, gây thêm gánh nặng cho người tiêu dùng Mỹ.

Như vậy, vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel không chỉ làm dấy lên lo ngại về tình hình chính trị tại Trung Đông, mà còn tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu. Mặc dù những ảnh hưởng ban đầu có phần giảm bớt khi tình hình tạm thời lắng dịu, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng với những diễn biến mới của cuộc xung đột. Sự leo thang trong khu vực này có thể tiếp tục làm biến động thị trường chứng khoán, gia tăng giá dầu và ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế thế giới.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1%

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch đầu tháng 10/2024, do nhu cầu "trú ẩn an toàn" gia tăng trước lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, sau khi Iran không kích Israel bằng tên lửa.

Vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 2/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 2.661,63 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tăng 0,9% và khép phiên ở mức 2.690,3 USD/ounce.

Tối 1/10 (giờ địa phương), Quân đội Israel thông báo nước này vừa hứng chịu đợt không kích quy mô lớn với khoảng 100 tên lửa được bắn từ Iran, khiến nhiều người dân Israel phải chạy vào hầm trú ẩn.

Trước đó, ngày 30/9, vàng đã ghi nhận phiên giảm giá mạnh nhất trong hơn 4 tuần qua, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed có thể sẽ chỉ hạ lãi suất với tốc độ 0,25 điểm phần trăm/lần cho những lần cắt giảm tiếp theo.

Tuy nhiên, ông Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao của công ty ActivTrades, cho biết thị trường vẫn còn kỳ vọng lãi suất của Mỹ giảm và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị. Đây là những nguyên nhân khiến vàng tăng giá trong thời gian vừa qua.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 31,36 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 1,2% lên 987,70 USD/ounce./.