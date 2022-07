Thị trường chứng khoán phân hóa, cơ hội sẽ xuất hiện ở những mã, ngành nào?

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành cổ phiếu. Cơ hội đang xuất hiện tại những nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ cao và kinh doanh ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố lạm phát cũng như tính chu kỳ, hoặc các nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ nhu cầu tiêu dùng hồi phục.

Đây là nhận định về diễn biến thị trường chứng khoán trong nước giai đoạn hiện nay của ông Tô Quốc Bảo - Trưởng nhóm Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) khi trao đổi với phóng viên TBTCVN.

Ông Tô Quốc Bảo - Trưởng nhóm Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI).

PV: Thưa ông, thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn rất khó đoán định. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về diễn biến và đánh giá của mình về thị trường trong giai đoạn hiện nay?

Đa phần các mã cổ phiếu đã chiết khấu về mức giá hấp dẫn Về dài hạn, thị trường sẽ hình thành được vùng tích lũy cứng khi tại vùng giá hiện tại và đa phần các mã đều đã được chiết khấu về vùng hấp dẫn so với mức trung bình 10 năm trong bối cảnh đà phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch vẫn đang được duy trì.

Ông Tô Quốc Bảo: Tâm lý chung trên thị trường hiện nay vẫn còn khá yếu và thiếu tính ổn định khi mà thị trường liên tục có những phiên giao dịch biến động mạnh với xu hướng chính vẫn đang đà đi xuống cùng với thanh khoản ở mức rất thấp.

Trong ngắn hạn, nhiều khả năng thị trường có thể vẫn gặp áp lực điều chỉnh khi phục hồi trở lại kiểm nghiệm vùng điểm 1.200 sau khi xác lập vùng đáy tạm thời tại 1.150 điểm. Tuy nhiên, với góc nhìn dài hạn hơn, thị trường sẽ hình thành được vùng tích lũy cứng khi mà tại vùng giá hiện tại và đa phần các mã đều đã được chiết khấu về vùng hấp dẫn, bởi mức định giá P/E 13 lần (hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu) tương đối thấp so với mức trung bình 10 năm trong bối cảnh đà phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch vẫn đang được duy trì.

PV: Thông tin trong nước vẫn rất tích cực cả về vĩ mô lẫn kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này dường như chưa đủ để cản lại sức ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro ngoại biên và các tin đồn thất thiệt trên thị trường. Ý kiến của ông thế nào?

Ông Tô Quốc Bảo: Tôi cho rằng, nếu chỉ dựa vào mức dự báo tăng trưởng kinh tế là chưa đủ trong bối cảnh một số nhóm ngành chính chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường như ngân hàng, bất động sản, thép đều là những cổ phiếu có tính chu kỳ với tăng trưởng lợi nhuận biến động mạnh theo chu kỳ của nền kinh tế. Trong giai đoạn trước, đây là nhóm cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận đột biến vào cuối chu kỳ như HPG đã đóng góp đáng kể cho chỉ số thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2020 - 2021 đã đi nhanh hơn so với kết quả sản xuất kinh doanh thực của doanh nghiệp và nền kinh tế do dòng tiền đầu cơ trong thời kỳ dịch bệnh, khi các hoạt động sản xuất kinh doanh bị hạn chế, nhiều ngành nghề đi xuống. Do vậy, dòng tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp gặp khó khăn có thể đi vào thị trường.

Ngoài ra, khi các kênh đầu tư khác không hấp dẫn, lãi suất tiền gửi trong ngân thấp, số đông mọi người sẽ có động thái dịch chuyển một phần tiền tiết kiệm của họ vào những kênh sinh lời tốt hơn. Vì thế, khi dòng tiền rẻ đầu cơ này rời bỏ thị trường sẽ kéo theo sự sụt giảm đáng kể của thanh khoản. Chỉ số thị trường sẽ cần tìm lại điểm cân bằng với dòng tiền đầu tư thực chất và bền vững hơn trước khi có thể phục hồi trở lại.

Thị trường chứng khoán vẫn xuất hiện nhiều nhóm ngành có cơ hội sinh lời. Ảnh: Minh họa.

PV: Thị trường chứng khoán đang chịu sức ép rất lớn từ khối cổ phiếu lớn, nhưng dòng tiền vẫn đang tìm được cơ hội dù không nhiều ở nhiều nhóm khác. Ông đánh giá thế nào về dòng tiền trên thị trường lúc này? Tại sao khối ngoại vẫn bền bỉ mua, nhưng khối nội vẫn chưa dừng lực bán, thưa ông?

Khối ngoại mua ấn tượng, bất chấp khối nội bán mạnh Thống kê 6 tháng đầu năm 2022, khối ngoại đã mua ròng 3.856 tỷ đồng. Đặc biệt, nếu chỉ xét riêng trong quý II/2022, giá trị mua ròng của nhà đầu tư ngoại trên toàn thị trường ghi nhận con số ấn tượng là 10.417 tỷ đồng, bất chấp chỉ số VN-Index giảm tới gần 300 điểm, tương ứng hơn 19,7% kể từ đỉnh.

Ông Tô Quốc Bảo: Hiện trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư cá nhân chiếm đến 80 - 85%. Đây là nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ và thường hành động theo tâm lý đám đông, trong đó, các nhà đầu tư trong nước dễ bị ảnh hưởng bởi các tin đồn thông tin vô căn cứ, thiếu tìm hiểu bề sâu của những thông tin công bố, hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước. Vì vậy, họ tham gia thị trường với độ rủi ro cao và chỉ thấy được tầm nhìn ngắn hạn.

Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài được chia làm 2 nhóm: một nhóm tập trung vào các chiến lược đầu tư trung và dài hạn dựa trên danh mục đầu tư rõ ràng - đây là nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài thường là các quỹ đầu tư; nhóm khác chỉ tập trung đầu tư ngắn hạn. Với nhóm 1, các nhà đầu tư ngoại với tầm nhìn đầu tư dài hạn sẽ đánh giá các tiềm năng trong tương lai khi cổ phiếu có mức sinh lợi kỳ vọng đủ tốt, khi giá giảm thì họ sẽ tiếp tục mua vào.

PV: Bối cảnh thị trường vẫn rất khó xác định xu hướng, ông có khuyến nghị gì đối với nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện nay? Nhà đầu tư có thể chọn lựa nhóm ngành nào để tìm cơ hội sinh lời trong những tháng cuối năm?

Ông Tô Quốc Bảo: Thị trường đang tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành cổ phiếu với xu hướng chính vẫn là giảm điểm dù triển vọng dài hạn là tích cực. Theo tôi, cơ hội trên thị trường vẫn đang xuất hiện tại những nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ cao và hoạt động kinh doanh mang tính ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố lạm phát cũng như chu kỳ như điện, nước, tiện ích... hoặc các nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận ổn định ở mức cao từ đầu năm đến nay nhờ hưởng lợi khi nhu cầu tiêu dùng hồi phục cùng tăng trưởng kinh tế như bán lẻ, công nghệ thông tin...

Đây là nhóm cổ phiếu mà các nhà đầu tư nên tập trung hướng tới và có thể cơ cấu lại danh mục tại những nhịp điều chỉnh của thị trường cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên hạn chế tâm lý bắt đáy đối với các nhóm cổ phiếu đã lao dốc mạnh do tính chu kỳ, khi mà rủi ro điều chỉnh thị trường phân hóa dự kiến vẫn còn sẽ tiếp diễn.

PV: Xin cảm ơn ông!