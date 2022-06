Thị trường chứng khoán Phố Wall giảm phiên thứ hai liên tiếp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đều giữ được sắc xanh khi thị trường chứng khoán phái sinh đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/6. Nhìn chung vẫn là trạng thái giằng co, nhưng sắc xanh có được là do các hợp đồng lội ngược dòng thành công. Trong khi đó, thanh khoản tăng rất mạnh, tới gần 45% so với phiên trước.