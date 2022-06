Thị trường chứng khoán tháng 6: “Trong nguy có cơ”

(TBTCO) - Dù chưa nhìn thấy động lực cho thị trường chứng khoán đi lên mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên các chuyên gia của SSI Research tin rằng, trong tháng 6, biến động mạnh trên thị trường sẽ mang lại cơ hội ở các ngành hồi phục sau đại dịch và không bị ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát tăng cao như dầu khí, cảng và vận tải biển, hóa chất, tiêu dùng không thiết yếu, công nghệ thông tin.

Thị trường biến động giảm mạnh, song đã phục hồi tốt từ mức đáy

Tháng 5 tiếp tục là một tháng biến động mạnh trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Theo thông tin từ SSI Research, mốc tâm lý 1.200 điểm có lúc bị xuyên thủng với mức thấp nhất chỉ số chạm đến là 1.156,54 điểm trong phiên ngày 17/5. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng tại mốc 1.292,68 điểm, phục hồi 11,7% từ mức đáy trong tháng, giảm 74,12 điểm tương ứng 5,42% so với tháng trước và giảm 13,72% từ đầu năm. Lực bán giá thấp diễn ra trên diện rộng, chỉ số VN30 giảm 5,98%; rổ cổ phiếu vốn hóa trung bình nhỏ chịu áp lực bán mạnh hơn với mức giảm 7,44% trên chỉ số VNMidcap và đến 9,7% trên chỉ số VNSmallcap.

Các chuyên gia của SSI Research cho biết, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường khá yếu trước nhiều yếu tố rủi ro. Nhà đầu tư cá nhân thu hẹp hoạt động giao dịch do quan ngại tới những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bên cạnh đó là hoạt động thanh tra, giám sát TTCK của các cơ quan quản lý được đẩy mạnh. Một yếu tố rủi ro khác là tương quan giữa TTCK Mỹ và TTCK Việt Nam ở mức cao trong thời gian gần đây và giai đoạn vừa qua cũng là giai đoạn khó khăn với TTCK Mỹ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thanh khoản thị trường tháng 5 cũng có sự sụt giảm mạnh. Theo số liệu từ SSI Research, giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng 5 đạt 15,2 nghìn tỷ đồng trên HOSE, giảm 31% so với tháng 4 và cũng giảm 31% so với tháng 5/2021. Bình quân 5 tháng đầu năm, giá trị giao dịch trên HOSE đạt 23 nghìn tỷ đồng, chỉ cao hơn một chút so với con số của năm 2021. “Thanh khoản suy yếu do khối nhà đầu tư cá nhân trong nước hạn chế giao dịch. Điều này đã đưa tỷ trọng giao dịch của khối ngoại quay lại mức cao, trong tháng 5 chiếm 9,9% trên giá trị giao dịch trên HOSE so với mức 8,1% ở tháng 4” – SSI Research lý giải.

Một điểm rất tích cực trong đà phục hồi của thị trường trong tháng 5 là khối ngoại đã đẩy mạnh mua vào ở các nhịp giảm sâu. Khối này có tháng mua vào mạnh thứ 2 liên tiếp với giá trị mua ròng +3.184 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường vẫn có nhiều kỳ vọng dù thận trọng hơn

Các chuyên gia của SSI Research nhận định, trong ngắn hạn, TTCK vẫn còn gặp nhiều thách thức trong bối cảnh FED thắt chặt chính sách tiền tệ, xung đột Nga - Ukraine kéo dài, chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc gián tiếp tác động đến TTCK Việt Nam. Mặc dù vậy, cả TTCK Mỹ và TTCK Việt Nam đều đã giảm gần 14% so với đầu năm cho thấy các thách thức này phần nào đã phản ánh vào giá.

Trong nước, thị trường bất động sản dự kiến cũng sẽ cũng có những khó khăn nhất định trong thời gian tới, do mặt bằng giá đã ở mức cao trong bối cảnh lãi suất đảo chiều. Thị trường bất động sản là nơi có dòng tiền lớn lưu chuyển. Vì vậy, “sức khỏe” của thị trường này sẽ có liên quan tới thị trường tài chính nói chung, trong đó có TTCK và các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên TTCK.

“Khu vực 1.280 điểm sẽ quyết định xu hướng của chỉ số VN-Index trong giai đoạn tháng 6. Nếu vẫn duy trì trên khu vực này, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ mở rộng đà hồi phục kỹ thuật lên vùng 1.300 - 1.330 điểm. Ngược lại, nếu xuyên thủng vùng 1.280 điểm, chỉ số VN-Index khả năng sẽ điều chỉnh trở lại với vùng hỗ trợ gần là 1.261 – 1.250 điểm” – theo SSI Research.

Cũng theo các chuyên gia này, động thái của khối ngoại đã nâng đỡ cho thị trường hồi phục từ mức thấp trong trong tháng 5. Tổng dòng vốn ETF trong tháng 5 bơm ròng gần 4.900 tỷ đồng và nâng tổng giá trị dòng vốn lũy kế từ đầu năm lên 6.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các quỹ chủ động đảo chiều bơm ròng +272 tỷ đồng trong tháng 5. Tuy nhiên, việc tỷ trọng giao dịch của khối ngoại đang có xu hướng quay lại mức cao do thu hẹp giao dịch từ khối nhà đầu tư cá nhân có thể khiến động lực hồi phục của thị trường suy yếu trong trường hợp dòng vốn từ khối ngoại đảo chiều. Lạm phát dự kiến cũng chịu áp lực cao dần trong các quý tới.

Dù có phần thận trọng hơn về triển vọng của thị trường trước các thách thức hiện tại, vẫn có những yếu tố để kỳ vọng. Nửa cuối 2022 mức tăng trưởng của những ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dự kiến sẽ ở mức tích cực so với cùng kỳ thấp năm ngoái, giải ngân đầu tư công được kỳ vọng sẽ được đẩy nhanh hơn. Gói hỗ trợ lãi suất 2% cũng là một động lực cho tăng trưởng nếu sớm được triển khai đúng định hướng.

“Nhìn chung, chúng tôi chưa nhìn thấy động lực cho TTCK đi lên mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng biến động mạnh trên TTCK sẽ mang lại cơ hội ở các ngành hồi phục sau đại dịch và không bị ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát tăng cao như dầu khí, cảng và cận tải biển, hóa chất, tiêu dùng không thiết yếu, công nghệ thông tin” – chuyên gia của SSI Research cho hay./.