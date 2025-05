Thị trường hàng hóa: Sắc đỏ tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng, giá cà phê duy trì ở mức cao kỷ lục

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày cuối tháng 4. Trên thị trường năng lượng, những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung cùng với những thông tin không mấy tích cực về sức khỏe nền kinh tế Mỹ đã đẩy giá các mặt hàng trong nhóm giảm mạnh. Trong khi đó, thị trường nguyên liệu công nghiệp gây chú ý khi giá cà phê tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục.

Ảnh minh họa.

Giá dầu WTI đánh mất mốc 60 USD/thùng

Sắc đỏ tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng trong phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, giá hai mặt hàng dầu thô nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ dư thừa nguồn cung ngày càng gia tăng, đồng thời các chỉ số kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu kém tích cực.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 1,34%, xuống còn 63,12 USD/thùng. Đáng chú ý, dầu WTI đã mất mốc 60 USD/thùng, lùi về 58,21 USD/thùng, lao dốc 3,66%. Đây cũng là mức giá đóng cửa thấp nhất của dầu WTI kể từ tháng 3/2021.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện tập trung vào cuộc họp 8 quốc gia thành viên OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 5/5, nhằm quyết định mức sản lượng cho tháng 6. Các thông tin lan truyền trên thị trường hiện nay đều nghiêng về khả năng OPEC+ sẽ tiếp tục tăng mạnh sản lượng, tương tự như quyết định đã được đưa ra trong tháng 5.

Mặt khác, trong ngày hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố báo cáo sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I, làm dấy lên những lo ngại mới về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo đó, GDP Mỹ đã giảm 0,3% trong quý vừa qua - mức giảm đầu tiên kể từ quý I/2022 và thấp hơn nhiều so với mức tăng 2,4% của quý cuối năm 2024. Nguyên nhân chính được xác định là do nhập khẩu tăng vọt tới 41,3% khi các doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh mua hàng trước thời điểm các mức thuế mới có hiệu lực, dẫn đến thâm hụt thương mại lớn đã cắt 4,83% khỏi GDP của Mỹ.

Trước đó, loạt chỉ số kinh tế then chốt công bố ngày 29/4 cũng cho thấy bức tranh không mấy sáng sủa. Chỉ số cơ hội việc làm mới JOLTS tháng 3, chỉ số niềm tin tiêu dùng CB tháng 4 và cán cân thương mại tháng 3 đều rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, càng củng cố lo ngại về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ.

Giá cà phê quay đầu tăng

Khép lại phiên giao dịch hôm qua, thị trường cà phê tiếp tục trở thành điểm sáng trong nhóm nguyên liệu công nghiệp khi nguồn cung cà phê tiếp tục hạn chế. Khép lại phiên giao dịch ngày 30/4, giá cà phê Arabica hợp đồng tháng 7 trên sàn New York tăng nhẹ 0,24%, lên mức 8.835 USD/tấn. Trong khi đó, cà phê Robusta hợp đồng tháng 7 trên sàn London ghi nhận mức tăng 1,34%, đạt 5.369 USD/tấn.

Hai mặt hàng cà phê tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao kỷ lục, chủ yếu là do thông tin cơ bản cho thấy nguồn cung Arabica vẫn còn hạn chế. Theo ghi nhận của MXV, xuất khẩu trung bình hàng ngày cà phê chưa rang (Arabica và Conillon) của Brazil trong tháng 4 đạt khoảng 7.920 tấn, giảm 26,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với cà phê rang, chiết xuất và các sản phẩm liên quan, xuất khẩu trung bình hàng ngày trong tháng 4 đạt khoảng 941 tấn, giảm 6% so với trung bình tháng 4/2024.