(TBTCO) - Dự báo đến hết quý I và đầu quý II/2022, nếu không có diễn biến phức tạp thì thị trường lao động có khả năng phục hồi trở lại như bình thường, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết tại phiên họp Quốc hội chiều 8/11.

Chiều 8/11, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã phát biểu giải trình một số vấn đề được đại biểu nêu liên quan đến các chính sách về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, kết quả triển khai các gói hỗ trợ và vấn đề phục hồi thị trường lao động.

Hệ thống an sinh xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thời gian qua chúng ta luôn kiên định một nguyên tắc phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, không hy sinh công bằng xã hội để phát triển kinh tế đơn thuần. Do đó, hệ thống an sinh xã hội thời gian qua cơ bản là đáp ứng được các yêu cầu và thực hiện một quyền an sinh của người dân, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế và chỉ số phát triển con người tăng trưởng nhanh theo đánh giá và xếp hạng của Liên hợp quốc. Hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam cũng từng bước hình thành ba chức năng cơ bản là phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro.

Về ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ, Bộ trưởng cho biết chúng ta đã tương đối chủ động, thực hiện theo lộ trình đi đôi với xử lý linh hoạt các phát sinh tình huống cụ thể. Chẳng hạn đối với người yếu thế, ngay từ đầu năm chúng ta chủ động để ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 136, trong đó nâng mức hỗ trợ bình quân cho người yếu thế lên gấp 3 lần, cá biệt có những đối tượng nâng lên 100%.

Đối với người có công thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP và đảm bảo 7/12 nhóm đối tượng được nâng mức hỗ trợ hàng tháng. Đồng thời, hiện nay chúng ta đang triển khai khẩn trương các chính sách giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, đảm bảo đúng tiến độ mà Quốc hội quy định. Các chính sách tiền lương đối với người hưu trí, nhất là người hưu trí trước năm 1995, người có lương hưu thấp, cũng đang được tiến hành điều chỉnh.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

Về kết quả triển khai các gói hỗ trợ, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết chúng ta ban hành 3 gói chính sách lớn, với nhiều chính sách chưa có tiền lệ và những giải pháp tình thế trong bối cảnh đặc biệt để kịp thời đáp ứng các yêu cầu cấp bách. Tuy còn những hạn chế, khuyết điểm nhưng 3 gói đã cho thấy kết quả. Gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 đã có trên 14 triệu đối tượng thụ hưởng, gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 qua 4 tháng triển khai đã phê duyệt 25,9 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ cho 26,71 triệu đối tượng thụ hưởng. Gói hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã rà soát, hỗ trợ 363.000 người sử dụng lao động, hỗ trợ tiền từ kết dư quỹ bảo hiểm cho trên 8 triệu người lao động chiếm 85% lực lượng lao động trong đối tượng thụ hưởng, đạt 20,644 nghìn tỷ đồng.

Cùng với chính sách của Nhà nước, các gói hỗ trợ của địa phương và vận động nguồn lực xã hội, của nhân dân, chúng ta đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Thị trường đang có tiến triển khả quan

Về thị trường lao động, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định đại dịch ảnh hưởng rất lớn đến thị trường lao động và Chính phủ đã báo cáo. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng điều đáng mừng là hơn 1 tháng qua với trạng thái mới, thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, thị trường lao động đang có tiến triển rất khả quan. Qua kiểm tra và báo cáo tại các tỉnh phía Nam, hiện nay phục hồi sản xuất trong các khu công nghiệp chế xuất từ 50 đến 80% và số lao động phục hồi hiện đạt 70 đến 75%, cá biệt có địa phương tới 90%.

Như vậy, so với nhu cầu và yêu cầu đáp ứng đơn hàng thì lực lượng lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, còn thiếu nhưng không đến mức trầm trọng do chúng ta đã chủ động những giải pháp nhất định, các địa phương cũng từng bước phục hồi sản xuất. “Dự báo của chúng tôi thì hết quý I và đầu quý II/2022, nếu không có diễn biến phức tạp thì khả năng phục hồi trở lại thị trường lao động như bình thường là đáp ứng được”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay.

Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo Chính phủ và xây dựng chương trình phục hồi, phát triển thị trường lao động đi đôi với an sinh xã hội, trong đó chia làm hai giai đoạn, giai đoạn phục hồi và giai đoạn bứt phá. Với những cơ chế, chính sách đề xuất, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định sẽ phấn đấu để đảm bảo đủ mạnh, đủ lớn, trở thành trong những nội dung trong chương trình tổng thể phục hồi kinh tế - xã hội của đất nước.