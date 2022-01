Thị trường quà Tết Nhâm Dần 2022: Đặc sản vùng miền hút khách

(TBTCO) - Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, thị trường giỏ quà tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay, các sản phẩm thực phẩm đóng gói, sản phẩm về sức khỏe, nông sản sạch… là xu hướng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn…

Hàng hóa phong phú, mẫu mã đa dạng

Vào dịp tết năm nay, do tác động của dịch bệnh, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn, ưu tiên những mặt hàng thiết yếu. Trong khi đó, hàng ngoại nhập cũng vào thị trường ít hơn mọi năm do khó khăn trong khâu vận chuyển. Vì thế, các giỏ quà tết cũng có sự thay đổi nhất định về cơ cấu hàng hóa, giá cả.

Nếu như các năm trước, tiêu chí khách hàng khi chọn quà tết là các sản phẩm ngoại nhập có thiết kế đẹp, giá trị cao thì năm nay chủ yếu là các đặc sản vùng miền, có xuất xứ trong nước với mức giá tầm trung. Các mặt hàng xa xỉ như rượu ngoại, bánh ngoại... trong giỏ quà đã ít hơn những năm trước, thay vào đó là bánh kẹo, thực phẩm chế biến, nông sản... Giá các giỏ quà dao động từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng/giỏ.

Ngoài ra năm nay, các siêu thị, cửa hàng còn có thêm các giỏ quà được thiết kế, trang trí theo các combo đặc trưng, phù hợp với thị hiếu của khách hàng, nhất là các loại giỏ quà số lượng lớn dành cho các doanh nghiệp để tặng nhân viên. Khảo sát tại một số siêu thị tại Hà Nội, giỏ quà tết có giá trị từ 299.000 đồng/giỏ đến trên dưới 699.000 đồng/giỏ.

Thị trường quà Tết có nhiều mẫu mã đa dạng với mức giá từ 299.000 đồng/giỏ đến trên dưới 699.000 đồng/giỏ. Ảnh: H.Q

Một nhân viên bán hàng tại một siêu thị trên phố Thái Thịnh (Hà Nội) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, đơn vị kinh doanh đã đẩy mạnh bán các loại giỏ quà tết với nhiều loại sản phẩm “made in Vietnam” có giá phải chăng để phù hợp túi tiền của người tiêu dùng. Hiện hệ thống siêu thị này có sẵn các loại giỏ quà từ bình dân tới cao cấp, với mức giá dao động từ 99.000 đồng cho đến 3 triệu đồng/giỏ. Trong đó, các giỏ/hộp quà tết sẽ có từ 40% - 80% là hàng Việt Nam như: bánh, mứt, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói, trà, rượu...

Tại các siêu thị như Big C, Fujimart và WinMart+ trong thời gian này cũng tung ra các giỏ quà tết với mức giá vô cùng "dễ chịu", chỉ từ 299.000 - 699.000 đồng/giỏ. Cùng với đó, các siêu thị này cũng đưa ra các combo quà đặc biệt cho Tết Nhâm Dần với chủ đề bình an, may mắn, đoàn viên, như ý, phú quý..., với các mặt hàng chính gồm bánh, kẹo, mứt, bia, rượu, hạt, trà, cà phê…

Ngoài các mẫu giỏ quà gói sẵn, các siêu thị đều nhận gói theo yêu cầu khách hàng. Nhiều nhãn hàng như Chinsu, Meizan, Neptune, Nestcafe... cũng giới thiệu hộp quà tết được đóng gói với các sản phẩm cùng thương hiệu. Để kích cầu thị trường giỏ quà tết, nhiều siêu thị, cửa hàng chủ động đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, có dịch vụ giao hàng tận nơi và các chương trình chiết khấu đối với các đơn hàng có giá trị, số lượng lớn… Đặc biệt, các đơn vị siêu thị lớn cũng đẩy mạnh bán hàng online qua tổng đài, website, Facebook, Zalo… để khách hàng có thể chủ động sắm tết an toàn trong mùa dịch.

Mua sắm trực tuyến được ưa chuộng

Bên cạnh các giỏ quà, các mặt hàng thực phẩm, đặc sản vùng miền ngày càng thu hút người tiêu dùng. Theo đó, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đặc sản tết cũng mở rộng chiến dịch giới thiệu, đưa sản phẩm ra thị trường, các cửa hàng kinh doanh đặc sản tết cũng tăng lượng hàng nhập vào. Từ điều rang muối Bình Phước, hạt macca Đắc Lắc, khô trâu gác bếp Tây Bắc, lạp xưởng,… loại nào cũng có bán từ offline đến online.

Chị Vũ Phương (Đống Đa – Hà Nội ), chia sẻ: “Mình chọn mua bánh kẹo, các loại hạt của Việt Nam vì thấy chất lượng đã được cải thiện, mẫu mã cũng đa dạng, không kém gì so với hãng ngoài, giá cả lại rất phù hợp với túi tiền của bản thân mình”.

Các sản phẩm quà Tết cũng được người tiêu dùng lựa chọn qua kênh trực tuyến. Ảnh: H.Q

Nắm bắt xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng được khách hàng ưa chuộng, các hệ thống cửa hàng, siêu thị đã đẩy mạnh các sản phẩm lên trang web, sàn thương mại điện tử. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm từ xa. Shipper sau đó sẽ giao hàng đến tận nhà mà người mua không phải tốn thời gian di chuyển.

Thậm chí, các hệ thống siêu thị như Big C, Mega Market, Winmart... còn triển khai chương trình ưu đãi như giảm giá thành sản phẩm, miễn phí giao hàng... cho khách mua trực tuyến.

Trong khi đó, các giỏ quà cũng được khách hàng tìm mua không kém phần nhộn nhịp tại các "chợ mạng" như Shopee, Lazada, Tiki... Các cửa hàng trên sàn thương mại điện tử bày đa dạng giỏ quà Tết theo chủ đề hoặc mong muốn của khách hàng. Một số cửa hàng còn tặng thêm bao lì xì, con vật theo năm... cho người mua./.