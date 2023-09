Thị trường UPCoM diễn biến sôi động trong tháng 8/2023

(TBTCO) - Thị trường UPCoM tháng 7/2023 có diễn biến sôi động và tăng trưởng bứt phá về giá cổ phiếu so với tháng trước. Chỉ số UPCoM-Index tăng 3,9% so với tháng trước; giá trị giao dịch bình quân vẫn tăng 19,39%, đạt hơn 1.000 tỷ đồng/phiên so với tháng 6/2023.