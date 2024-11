Thị trường xuất khẩu khởi sắc, Gỗ An Cường báo lãi 9 tháng 330 tỷ đồng

(TBTCO) - Thị trường xuất khẩu khởi sắc, hoạt động của công ty tập trung vào các sản phẩm có margin tốt, đồng thời củng cố thu nhập tài chính… do đó, kết thúc 9 tháng năm 2024, Công ty cổ phần Gỗ An Cường (mã Ck: ACG) ghi nhận mức lợi nhuận 330 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và đạt 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu đạt 1.043 tỷ đồng, tăng 8,4% (so với cùng kỳ năm trước); trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp trong quý đạt 327 tỷ đồng, tăng 10%. Kết thúc 9 tháng năm 2024, Gỗ An Cường đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ảnh minh họa. Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp của Gỗ An Cường tăng 91% lên 71 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí nhân viên của công ty tăng vọt 92% lên 31 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí khấu hao cũng tăng gấp 6 lần lên 24 tỷ đồng trong quý III/2024. Trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Gỗ An Cường đạt 130 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng năm 2024, doanh thu của công ty đạt 2.765 tỷ đồng, tăng 5,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%. Hoạt động kinh doanh chủ yếu ở mảng xuất khẩu nước ngoài, chiếm khoảng 82% tổng doanh thu. Giải trình chênh lệch lợi nhuận, Gỗ An Cường cho biết, nguyên nhân chính do thị trường xuất khẩu khởi sắc; công ty tập trung vào các sản phẩm có margin tốt; đồng thời thực hiện củng cố thu nhập tài chính. Năm 2024, Gỗ An Cường đề ra kế hoạch doanh thu đạt 3.785 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 440 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng năm 2024, công ty đã hoàn thành lần lượt 74% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Gỗ An Cường đạt 5.543 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Đáng chú ý, công ty ghi nhận khoản dự phòng nợ phải thu ngắn hạn tăng 12% lên 87 tỷ đồng, bao gồm: khoản trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn đối với Công ty cổ phần Nội thất Hưng Thịnh tăng từ 33,3 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và thương mại số 1 - Lào Cai tăng từ 3,5 tỷ lên 9,3 tỷ đồng... Kết thúc quý III/2024, nợ phải trả của Gỗ An Cường đạt 1.337 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay ngắn hạn của công ty đạt 646 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm, bao gồm 3 khoản vay tại các ngân hàng thương mại. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10/2024 ước đạt 1,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 10 tháng đầu năm 2024 lên 13,18 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 55%. Trung Quốc và Nhật Bản là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 13% và 10%.

Gia Linh